La finale est ici à Monterrey! Après une longue et amusante semaine, il ne nous reste plus que deux concurrents pour se battre pour le titre. Marie Bouzkova ou Elina Svitolina lèveront-elles le trophée du vainqueur? Continuez à lire pour le découvrir!

Marie Bouzkova vs Elina Svitolina

Face à face: 1-0 Bouzkova

Marie Bouzkova a remporté un autre match en deux sets en battant Johanna Konta en deux sets en demi-finale. Utilisant un style de contre-poinçonnage très efficace, Bouzkova n’a pas perdu un set ce tournoi. La cohérence et l’esprit de compétition dont Bouzkova a fait preuve lors de ce tournoi ont également été admirables.

Elina Svitolina est dans sa première finale de 2020, ne perdant qu’un match alors qu’elle a démantelé Aranxta Rus en demi-finale. Svitolina est implacable par rapport à la ligne de base, donnant à ses adversaires de très petites cibles à toucher compte tenu de sa vitesse et de sa capacité à transformer la défense en attaque. Svitolina s’est progressivement améliorée et son jeu s’est vraiment réuni contre Rus.

Bouzkova mène tête à tête 1-0, bien que ce match ait eu lieu lorsque Svitolina a pris sa retraite à Guangzhou la saison dernière. Svitolina a un peu plus de puissance que Bouzkova et frappe avec un peu plus de profondeur sur ses coups de fond. Svitolina devrait pouvoir profiter des balles plus courtes que Bouzkova lui donne, alors que non seulement Svitolina donnera à Bouzkova moins de ces opportunités, mais je ne suis pas confiant dans la capacité de Bouzkova de ranger ces balles plus courtes. Cependant, attendez-vous à ce que Bouzkova garde ce match serré, car chaque fois que Svitolina a une légère baisse mentale, l’intensité et la cohérence de Bouzkova s’avéreront difficiles à gérer.

Ce devrait être une bataille, mais Elina Svitolina sera la gagnante à Monterrey!

Prédiction: Svitolina en 3