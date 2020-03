Marin Cilic: “Djokovic est le rival à battre à Indian Wells”

Les choses sortent de l’ordinaire. Cette déclaration s’applique au sport en général et au tennis en particulier, mais acquiert un sens plus élevé en ce qui concerne la Coupe Davis. Et c’est que la compétition par équipes offre des situations qui dans aucun autre tournoi ne semblent susceptibles de se produire. Ce qui a été vécu à Zagreb le premier jour entre la Croatie et l’Inde, représente parfaitement l’essence de cet événement.

L’excitation dans les tribunes était plus typique d’un match de football que de tennis, mais les deux hobbies gardaient les formes. Ramanathan a été vu plus calme que d’habitude, un Marin Cilic avec beaucoup de courage mais les mêmes insécurités que d’habitude, et après un carrousel de sensations et d’alternances opposées dans le jeu et le tableau de bord, le joueur local a rempli sa condition préférée et a été récompensé du match. Pronostic réalisé bien qu’avec plus de souffrance des prédits. Après le match, le joueur croate a assisté au Sport Klub pour analyser ses sentiments et parler de Novak Djokovic, qu’il considère comme un grand favori pour les prochains tournois.

Coup de coeur pour Indian Wells: “Il ne fait aucun doute que Novak Djokovic est le meilleur favori pour remporter Indian Wells. Jusqu’à présent, il n’a perdu aucun match cette saison et il semble que cette séquence va durer encore quelques semaines. Pour moi, Nole à son apogée est le meilleur joueur de tous les temps. Il a un tennis incroyable et a très peu de défauts. S’il parvient à rester à ce niveau, il remportera des titres et maintiendra des distances avec Rafa pour le numéro un mondial. “

Qui finira avec plus de tournois du Grand Chelem?: “Je pense que Djokovic est le joueur de tennis qui a le plus de chances de terminer avec plus de tournois du Grand Chelem. Il n’est pas si loin de Federer et est actuellement dans un moment fantastique. De plus, il a une grande équipe autour de lui et il sait quand il doit serrer.” Il pourrait jouer à un niveau élevé pendant quatre, cinq ou six ans et est le mieux placé pour remporter la grande majorité des titres importants. Il faudra voir ce qui se passera dans quelques mois à Roland Garros. “

Options de la Croatie pour accéder au classement final de la Coupe Davis: “Nous avons le facteur court en notre faveur et nous avons profité du match nul grâce à ma victoire et à la victoire de Gojo. Beaucoup ont dit que le match nul était très cher pour nous, mais cela a été démontré une fois de plus qu’en Coupe Davis. tout peut arriver. J’espère que nous pourrons confirmer la passe pour le tirage au sort final et être à Madrid à la fin de la saison. Je veux vraiment y jouer après être descendu en raison d’une blessure l’an dernier “, a-t-il conclu.

