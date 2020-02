Marin Cilic gratte à Marseille

Jouant pour la première fois depuis l’Open d’Australie, Marin Cilic est arrivé à Marseille avec de nouveaux espoirs pour une très bonne saison. Le champion de l’US Open 2014 a eu une campagne 2019 terrible (du moins pour ses standards) et est tombé tout de suite au classement du numéro mondial. 39.

Le deuxième tournoi croate de cette année a été l’Open d’Australie, une épreuve où il était autrefois finaliste. Alors qu’il était loin d’atteindre la finale cette fois-ci, sa course vers le quatrième tour était toujours un signe très positif. En chemin, Cilic a vaincu une dangereuse opposition comme Benoit Paire ou Roberto Bautista Agut.

Marseille R1: Marin Cilic vs Ilya Ivashka

Regarder et apprendre

Associé à Tomislav Brkic en double lundi, il a affronté son compatriote Nikola Mektic et Wesley Koolhof et a perdu au bris d’égalité décisif. Avant son match de double, Cilic a eu un peu de temps libre et s’est arrêté au Court Central, attrapant une bonne dose d’action lors d’un dernier tour de qualification. Par chance, c’est Ilya Ivashka qui a battu Alexei Popyrin en trois sets. Et c’est exactement Ivashka qui a été éliminé pour être le rival de Cilic au premier tour du tableau principal.

Même si cette heure d’observation a aidé le Croate, le finaliste de 2011 et 2016 ne l’a pas du tout montré dans le premier set. Les coups de fond de Cilic n’ont pas pu pénétrer suffisamment bien sur le terrain pour passer le brillant contre-coup d’Ivashka. Le Croate ne pouvait pas gérer la profondeur et la cohérence de la balle de son adversaire et n’a jamais vraiment montré la puissance implacable pour laquelle il est célèbre.

Un signe encore pire est venu après le premier set car Cilic a dû prendre un temps mort médical pour son genou gauche. Le physio l’a enregistré, mais le mouvement latéral du Croate a semblé légèrement entravé alors qu’il continuait à se casser instantanément dans le deuxième set.

Se battre contre les circonstances

Mais il y a un mécanisme psychologique qui peut transformer des allumettes comme celles-ci. Ivashka, qui n’a pas beaucoup d’expérience à ce niveau, sentait le sang. Et au lieu de le concentrer sur la ligne d’arrivée, cela l’a fait baisser la garde.

Le Biélorusse ne cherchait que sa quatrième victoire dans le top 50, et un seul d’entre eux est venu dans un match terminé. L’occasion de marquer une si belle victoire était juste devant lui, apparemment là pour la prise.

Mais comme cela arrive souvent avec de si grands champions du jeu, ce court laps de concentration a suffi à Cilic pour revenir dans ce match. Et le Croate ne l’a plus jamais lâché, jouant beaucoup mieux pour reprendre lentement le contrôle.

Son service n’était pas à son meilleur, mais ce qui était très important était la variété. Des coups de pied impressionnants ou des livraisons en tranches sur toute la ligne ont commencé à rapporter des points gratuits. La défense incassable d’Ivashka s’estompait lentement alors que les tirs du Bélarus diminuaient de plus en plus. Un certain nombre de coups de goutte parfaitement conçus étaient trop pour l’adversaire.

Et après 2 heures et 25 minutes d’action passionnante, ce n’était plus le monde. 39 qui a remporté la victoire 3-6 7-6 6-4. Ce fut le cauchemar d’un premier tour et Cilic sera ravi de le réussir.

Des tests plus difficiles à venir

La prochaine place pour le Croate est la quatrième tête de série Denis Shapovalov. Interrogé sur son prochain adversaire, Cilic a salué sa fin de saison, en particulier la deuxième place au Rolex Paris Masters. Bien que Shapovalov n’ait pas été dans sa meilleure forme non plus, ce sera un match complètement différent contre un adversaire qui tentera de dicter les rallyes beaucoup plus que Ilya Ivashka. Cilic devra vraiment améliorer son jeu avant le match de jeudi.

Si Marin Cilic l’emporte, cela ne deviendra pas beaucoup plus facile. Avec la difficulté du terrain à Marseille, tous ceux qui passeront les deux premiers matchs seront testés au combat et en bonne forme.