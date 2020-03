Marin Cilic parle du coronavirus et a un nouvel entraîneur

Il n’est pas à son meilleur, il n’est pas un de ces acteurs médiatiques qui éveillent des sentiments incontrôlables chez les fans, mais l’expérience accumulée au fil des ans et sa continuité dans l’élite luttant contre le pouvoir établi, font de Marin Cilic un joueur auquel vous devez faire attention. A 31 ans et après une saison loin de son meilleur niveau, le Croate est conscient qu’il a tout le temps de revenir dans l’élite. Ayant récemment été père et enchaîné des années de demande maximale, a pu retirer une partie de la fraîcheur à Marin, mais cet arrêt dû au coronavirus peut être le tournant nécessaire pour que sa carrière rebondisse.

“Il n’est jamais positif que le circuit s’arrête net, mais pour moi le moment a été très opportun car je vais pouvoir aider beaucoup ma femme et expérimenter les premiers pas de mon fils à la première personne. Ce sera excitant de passer du temps avec la famille et de les partager des moments si difficiles, mais en même temps magnifiques, avec ma femme “, a déclaré le Croate dans des mots recueillis par Ubitennis. “J’évite tout type de risque. Nous sommes tous conscients de la situation difficile et la vérité est que j’ai peur d’aller au gymnase, j’essaierai de miser plus sur l’entraînement extérieur autant que possible”, a expliqué un homme qui occupe le poste. 37 au classement ATP en ce moment et il était père le 3 février de cette année.

Marin ne défend pas beaucoup de points dans cette partie de l’année, n’ayant remporté qu’un seul match lors des trois premiers Masters 1000 de la saison dernière, et n’a pas volé au cours des tournois pré-Roland Garros ou du Grand Chelem terre battue. Interrogé par l’illusion qui pourrait le faire contester la Jeux olympiques de Tokyo 2020 Et si le coronavirus pouvait l’empêcher, celui de Medjugorje minimise cela en ce moment et se concentre sur le fait que la lutte contre la maladie doit être primordiale pour assurer la santé de tous les joueurs.

“La chose positive est que dans le tennis, nous avons une très longue saison. En ce moment, la seule chose importante est de résoudre la pandémie, alors tout sera vu. Je crois que vous devez bien étudier ce qui est fait avec les points de ces tournois annulés” , a affirmé celui qui dorénavant sera un pupille de Vedrai Martic, dont la plus grande réussite sur le banc a été de guider Goran Ivanisevic vers son triomphe à Wimbledon 2001. De plus, il a accompagné la jeune Karen Khachanov en 2017, faisant de lui un entraîneur prestigieux qui cherchera à rendre cette illusion et cette étincelle dont le Croate a besoin. Marin Cilic il a plus qu’assez de temps pour prendre d’assaut la gloire une fois de plus.

.