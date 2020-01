Marin Cilic: “Peut-être l’un des jeux les plus compliqués que j’ai jamais joué”

La joueuse de tennis croate Marin Cilic Il a avoué après sa victoire contre Roberto Bautista que cette victoire a été l’une des plus travaillées de sa carrière professionnelle: “Je suis très content du niveau que j’ai offert aujourd’hui. Pour être honnête, je pense que c’est peut-être l’un des matchs les plus compliqués J’ai joué dans ma carrière professionnelle, Roberto a très bien joué et a créé beaucoup de problèmes pour moi tout au long du match.Cela a été une dure bataille mentale et physique que j’ai pu maintenir pendant plus de quatre heures.Il est très bon pour moi de surmonter les matchs de cette type, car cela me donne beaucoup de motivation pour le reste des matchs que j’aurai dans le tournoi. J’ai déjà en tête mon prochain match “, a expliqué le joueur croate.

