Marin Cilic réfléchit à battre Roger Federer à l’US Open 2014

L’US Open 2014 a sans aucun doute représenté le moment le plus élevé de la carrière de Marin Cilic. L’as croate, sous la houlette de Goran Ivanisevic, a joué une deuxième semaine au bord de la perfection ce qui lui a permis de conquérir le premier et unique Slam de sa carrière.

Le joueur de 31 ans originaire de Medjugorje en aurait touché un autre à l’Open d’Australie 2018, quand il s’est rendu à Roger Federer dans le cinquième set non sans quelques regrets. “Tout d’abord, je ne peux pas croire que cela fait déjà cinq ans.

Le temps passe vite quand vous vous amusez et lorsque vous êtes sur le Tour à la poursuite de vos rêves », a déclaré Cilic. «Gagner l’Open était un rêve devenu réalité… J’ai eu mon premier match au stade Arthur Ashe [in the quarter-finals against Tomas Berdych] et joué sous la forme de ma vie.

Battre Berdych, battre Roger en demi-finale et Kei en finale. Je viens de passer un temps incroyable et je me suis juste amusé sur le terrain, j’ai très bien joué et j’ai profité de chaque instant “- Cilic a informé ATPTour.com.

«C’était définitivement une victoire incroyable de Kei pour battre Novak en demi-finale et Novak jusque-là, il avait une excellente saison et il était le grand favori à traverser. Mais c’était une journée incroyablement ensoleillée, c’était très humide », a déclaré Cilic.

«Bien sûr, nous avons tous regardé dans les vestiaires. Mais ça ne jouait pas trop dans mon esprit parce que jusque-là je n’avais jamais battu Roger. Je l’avais perdu cinq fois jusqu’à ce point et je me suis juste maintenu dans l’instant, je suis resté calme.

Je sentais que je jouais bien et je voulais juste être détendu, apprécier quand je suis allé sur le terrain et c’était comme ça ». Il a également été finaliste aux Championnats de Wimbledon 2017 et à l’Open d’Australie 2018, s’inclinant contre Roger Federer à deux reprises.

Čilić a atteint au moins le quart de finale dans les quatre tournois majeurs et a atteint au moins cette étape dans 13 tournois du Grand Chelem différents.