Marin Cilic révèle ce qu’il a ressenti quelques instants après être devenu père

La star du tennis croate Marin Cilic, 31 ans, a décrit le fait de devenir père comme un “moment incroyable” et après avoir vu ce que sa femme a vécu, il a une plus grande admiration pour les femmes. Le Croate de 31 ans est devenu père le 31 janvier alors que lui et sa femme Kristina ont décidé de nommer leur fils Baldo.

“Les émotions m’ont submergé dès sa naissance. Je pouvais sentir les émotions monter de mes jambes jusqu’à mes yeux et ma tête. C’était juste un moment incroyable”, a déclaré Cilic à Ravi Ubha de .. “Quand j’ai vu ce que ma femme a vécu, j’admire encore plus les femmes.

Et je les salue tellement d’avoir fait ce qu’ils font pour leurs enfants. “Pendant ce temps, le numéro 37 mondial Cilic a également fait part de ses réflexions sur la saison estivale des courts, car il pense qu’il sera extrêmement difficile d’accueillir les événements aux États-Unis comme prévu.

L’ATP a suspendu la tournée jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus car ils espèrent qu’il n’y aura pas besoin de suspensions supplémentaires. “Je doute que les tournois américains se déroulent simplement parce que le tennis est tellement mondial.

Je crois que le tennis en tant que sport est le moins bien placé dans ce genre de situation “, a déclaré Cilic. Wimbledon a déjà été annulé et le prochain événement du Grand Chelem prévu est l’US Open, qui doit avoir lieu du 31 août au septembre. 13.

Pendant ce temps, l’Open de France a été reporté à une nouvelle date et il est maintenant prévu de se tenir du 20 septembre au 4 octobre.