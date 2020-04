Marin Cilic révèle comment il fait face à l’annulation de la saison d’argile

La star du tennis croate Marin Cilic a révélé qu’il faisait face à l’annulation de la saison sur terre battue en regardant ses anciennes photos et ses derniers matchs sur terre battue. Le 12 mars, l’ATP a initialement suspendu la tournée pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, mais a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin six jours plus tard.

Le 1er avril, l’ATP a annulé la saison de gazon et le Tour est maintenant suspendu jusqu’au 13 juillet au moins. “Dans un monde parfait, la saison sur terre battue commencerait maintenant”, a déclaré Cilic dans un message sur Twitter.

“Regarder de vieilles photos et regarder les matchs passés depuis la sécurité de la maison devra faire cette année. Qui d’autre manque des taches de saleté orange sur leurs chaussures et leurs chaussettes?” Cilic, classé n ° 37 au monde, détient un record de victoires / défaites de 122/74 sur terre battue au niveau ATP.

Le Croate, 18 fois champion de l’ATP, a remporté son premier titre sur terre battue devant ses fans à domicile après avoir battu l’Espagnol Marcel Granollers Pujol en finale d’Umag 2012. Le joueur de 31 ans a décroché son deuxième titre sur terre battue en 2017 après avoir battu le Canadien Milos Raonic en finale d’Istanbul.

Cependant, l’ancien numéro 3 mondial de Cilic pourrait encore avoir la chance de jouer sur terre battue cette année alors que l’Open de France a été reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre. La semaine dernière, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a révélé que si la saison reprend, certains d’autres tournois Masters Clay pourraient également être reprogrammés pour une date ultérieure car la priorité serait donnée aux plus grands événements.