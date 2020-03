Marin Cilic soutient Novak Djokovic pour gagner plus de Majord que Roger Federer, Rafael Nadal

Depuis 2004, seuls six joueurs ont réussi à décrocher un titre majeur à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le trio le plus magnifique que le tennis ait jamais vu. Andy Murray et Stan Wawrinka leur ont volé six titres au total, mais il s’agissait des légendes mentionnées lors des événements de tennis les plus importants depuis plus de 15 ans, résistant à l’âge et aux rivaux pour écrire des livres d’histoire maintes et maintes fois et remporter 56 trophées majeurs combiné!

Stan Wawrinka a remporté l’US Open en 2016 et c’était le dernier titre majeur pour les joueurs en dehors du “ grand 3 ”, Djokovic, Nadal et Federer remportant les 13 derniers, y compris le dernier Open d’Australie où Novak Djokovic s’est rendu jusqu’à réduire le déficit derrière les plus grands rivaux, avec trois titres les séparant tous devant Roland Garros et un autre affrontement passionnant entre lui et Rafael Nadal.

Marin Cilic est également sur la liste des joueurs qui ont testé une gloire majeure aux côtés des personnalités de notre sport, en conquérant l’US Open en 2014 avec un tennis époustouflant qu’il n’a plus jamais répété. Le Croate mène son pays contre l’Inde lors de la rencontre de la Coupe Davis ce week-end, trouvant le temps de répondre aux questions sur les plus grands rivaux et leur course GOAT qui a été plus serrée que jamais.

Marin croit que Novak Djokovic a la meilleure chance de terminer une carrière avec la plupart des majors, louant son jeu et qualifiant son tennis de pointe de meilleur joueur de l’histoire de notre sport. “Novak Djokovic n’a pas perdu un match cette saison; il est également le favori à Indian Wells.

Pour moi, Novak à son apogée est le plus grand joueur de tous les temps, celui avec un tennis incroyable et pratiquement aucun trou dans son jeu. Il sera motivé pour maintenir ce niveau et battre Nadal dans le monde non. 1 bataille. Je crois que Djokovic a les meilleures chances de terminer une carrière avec la plupart des Majors, il n’est pas si loin derrière Federer, il est également en bonne santé et il y a une super équipe autour de lui.

Il pourrait jouer à un niveau élevé pendant quatre, cinq ou six ans et il est le mieux placé pour remporter la plupart des titres majeurs. ”