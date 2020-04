“Mario Ancic a battu Roger Federer l’année dernière, c’était difficile”

Rafael Nadal, âgé de 16 ans, n’a eu besoin que de cinq mois pour avoir un impact sur le circuit ATP en 2003, pénétrant dans le top 80 après avoir dépassé plus de 120 rivaux sur la liste ATP. Après le premier titre Challenger et les victoires en Masters 1000 à Monte-Carlo, Rafa a également remporté deux triomphes à Hambourg avant de sauter Roland Garros en raison d’une blessure au coude.

Incapable de jouer ou de s’entraîner sur l’herbe, le jeune Espagnol n’est pas préparé à Wimbledon pour son premier tournoi majeur et le premier événement après avoir eu 17 ans. Au premier tour, Rafa a abattu un autre jeune Mario Ancic 6-3, 6-4, 4- 6, 6-4 après trois heures et quatre minutes épuisantes, devenant le troisième plus jeune joueur avec une victoire au All England Club après Boris Becker et Mats Wilander!

Il y avait 30 (!!) chances de pause au total et Nadal a repoussé 11 des 14, offrant cinq pauses et se déplaçant au sommet pour un triomphe marquant sur le joueur qui avait battu Roger Federer au premier tour un an plus tôt.

Jouant à un niveau élevé lors de ses débuts au niveau principal sur la surface la plus rapide, Rafa a contrôlé le rythme dans les deux premiers sets, luttant un peu dans les troisième et quatrième mais trouvant le moyen de sceller l’accord et de faire le choc contre le Britannique inconnu. Lee Childs.

“Je n’ai pas raté grand-chose dans le troisième set, peut-être après avoir joué trop défensivement. J’ai joué mon meilleur tennis dans les sets un et deux. C’était mes débuts au Grand Chelem et j’étais un peu nerveux et effrayé. J’ai joué junior Wimbledon l’année dernière et a fait du bon travail; cette année, c’est dommage que je n’aie pas pu jouer les matchs préparatoires avant Wimbledon.

J’aime jouer sur l’herbe, peut-être que je ne peux pas produire mon meilleur tennis sur cette surface, mais c’est ce que j’ai fait jusqu’à présent. J’ai pratiqué le vendredi pendant une heure et le samedi et le dimanche également, en restant en bonne santé pendant environ une semaine après cette blessure au coude.

J’adorerais jouer sur le court central. Ouais, j’ai plutôt bien commencé l’année. La différence à Wimbledon est que je n’ai pas pu me préparer correctement, en restant à l’écart de la compétition pendant un mois, ce qui est une période prolongée.

Franchement, je ne m’attendais pas à gagner le premier tour ici, surtout contre Mario parce que je savais qu’il avait battu Federer l’année dernière, donc je savais que ça allait être difficile. ”