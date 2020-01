Mario Vilella tombe avec honneur à Karen Khachanov

Vous pouvez quitter l’Open d’Australie la tête haute. Le joueur de tennis espagnol Mario Vilella est tombé éliminé de l’Open d’Australie 2020, en tombant devant le Russe Karen Khachanov par 4-6, 6-4, 7-6 (4) et 6-3 en deux heures et 50 minutes de jeu, dans un match où le joueur de tennis ilicitano a toujours été impliqué dans le match et a presque donné la cloche devant un Khachanov encore loin de son meilleur niveau de tennis. Vilella, qui a réussi à entrer dans sa première photo finale d’un Grand Chelem, continuera à travailler très dur pour que ce soit la première de nombreuses.

