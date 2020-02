Marion Bartoli parle de sa peur de l’échec qui a défini sa carrière

Le Nexgen des joueurs WTA est livré avec un nouveau processus de réflexion et des façons de regarder une perte. La réaction d’Ash Barty après sa défaite à l’Open d’Australie a reçu des réactions mitigées. Cependant, l’ancienne championne de Wimbledon, Marion Bartoli, a remis en question cette attitude des joueurs du nouvel âge, qu’elle soit réelle ou fausse.

Dans une interview avec The Tennis Podcast, les Françaises ont parlé de ses difficultés après sa carrière qui l’a vue remporter le titre de Wimbledon en 2013. «Je sentais que mes parents avaient tellement abandonné et mis tant d’efforts en moi que l’échec était pas une option », a déclaré Bartoli.

«Après une perte, c’était parfois une période de trois ou quatre jours où je ne pouvais pas manger. Je m’enfermais dans une chambre d’hôtel juste pour boire de l’eau pendant trois ou quatre jours ». Elle a ajouté: «C’était presque comme une petite mort dont je devais survivre, reconstruire et redémarrer.

Ce fut un processus douloureux et difficile et très épuisant, mais je me suis senti à long terme qui m’a aidé à me pousser à des limites que je n’aurais jamais pensé pouvoir atteindre ». Parlant de la façon dont les joueurs réagissent de nos jours aux pertes, Bartoli a commenté: «Quand je vois certaines filles maintenant et la façon dont elles réagissent à une perte, c’est comme« avez-vous réellement vraiment perdu »parce que cela ne semble pas comme ça quand je suis vous voir.

Il est très difficile de donner des leçons à quelqu’un ou de lui dire que vous ne devriez pas ressentir cela. Mais pour moi, ce n’était certainement pas une option pour ressentir cela ». «Maintenant, j’ai raison ou je me trompe? Je ne sais pas mais quand j’ai lu des citations d’autres athlètes qui étaient champions dans différents sports – des champions de haut niveau vraiment réussis – très probablement ils sont extrêmement déçus quand ils perdent quelque chose ».