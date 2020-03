Mark Knowles pense que Djokovic peut terminer l’année invaincue

Cela donne l’impression d’être comme un père qui joue avec les enfants, gérer le tempo pour susciter l’attente, les doutes, les réjouissances et la joie des fans de bon tennis. Novak Djokovic Il fait ce qu’il veut, quand il veut et comment il veut, et il semble vraiment difficile de se souvenir d’une supériorité aussi manifeste que celle de cet homme quand il est à 100%. Il peut toujours avoir un oubli ou des souffrances comme avant Thiem à Melbourne ou Monfils à Dubaï, mais les Balkans sont chargés de le réduire à une anecdote basée sur le tennis aussi simple qu’imbattable, ce qui fait que de nombreux analystes de ce sport envisagent très sérieusement ce que le Serbe peut faire s’il maintient ce niveau.

Mark Knowles pense que Djokovic pourrait terminer l’année sans perdre un match: “Cette pause de tennis due au coronavirus a été très mauvaise pour Novak Djokovic. Il venait de gagner 21 matchs de suite et jouait à un niveau sensationnel et montrant que s’il y pensait et gérait bien le calendrier, cela pourrait finir la saison est invaincue. Très peu de joueurs de tennis sur le circuit pourraient le battre, mais terminer une saison sans défaite est très difficile “, a déclaré l’ancien joueur de double dans des mots recueillis par Express.

Lindsay Davenport déclare que le Serbe est plus dangereux lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite: “Nous avons vu Djokovic pleurer presque lorsque la Serbie est tombée en demi-finale de la dernière Coupe Davis, car cela signifiait beaucoup pour lui de pouvoir jouer un bon rôle avec son équipe. Je pense que cette défaite l’a aidé à essayer encore plus fort et à commencer la saison comme une fusée. “Il a pu se racheter en ATP Cup, où il était très connecté et a battu des joueurs de haut niveau. Quand il montre sa passion pour le tennis, c’est quand il fait ressortir son meilleur niveau.”

Davenport dans la bataille pour le Grand Chelem: “Chaque Grand Chelem est important pour les trois grands, car les distances sont minimes. Novak croit fermement qu’il peut finir comme le joueur avec les tournois les plus importants de l’histoire du tennis. C’est l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer grand niveau de tennis. Quand il est à 100%, il est très difficile de lui tenir tête “, a conclu l’Américaine, qui montre toujours son admiration pour les Balkans.

