«Mark Philippoussis sert à 130, ce n’était pas facile ..»

Après une défaite précoce à Indian Wells en 2001 contre Nicolas Kiefer, Roger Federer a maintenu un misérable score de 2-11 en série Masters 1000, espérant une meilleure course à Miami la semaine prochaine. Le jeune Suisse a amélioré son jeu et a battu trois rivaux pour se qualifier pour le premier quart de finale du Masters 1000 où il a perdu contre le numéro un mondial.

8 Patrick Rafter. Roger a renversé Younes El Aynaoui 6-2, 6-2 au deuxième tour avant d’embrasser un test beaucoup plus difficile contre son futur rival final de Wimbledon, Mark Philippoussis, l’emportant contre l’Australien 4-6, 7-6, 6-2 pour se retrouver dans le quatrième tour.

Le match a duré une heure et 52 minutes et c’est Federer qui a mieux joué au deuxième service pour forger le triomphe, bien qu’il se soit tenu à la porte de sortie dans ce deuxième set tie-break qu’il a dû gagner. Il a subi trois pauses et a volé le service de Mark quatre fois sur dix occasions, incapable de servir pour le deuxième set avant de décrocher le briseur 7-4 qui lui a donné l’élan devant le décideur.

Là, le Suisse était en plein contrôle, marchant vers la ligne d’arrivée et opposant Thomas Johannson. “C’est vrai, j’étais un peu incertain dans le breaker. Je ne me sentais pas bien après avoir servi pour le set puis être soudainement dans le breaker.

J’ai eu un peu de chance avec ce smash de base; il aurait pu s’éteindre, de toute façon. J’ai continué à venir et j’ai fait de mon mieux pour rester dans le match; Je suis content de la façon dont j’ai combattu aujourd’hui, j’ai finalement trouvé de superbes photos. Ce n’est pas facile de trouver un rythme contre Philippoussis car il sert à 130 reprises tout le temps.

Vous n’obtenez pas beaucoup de rallyes, et quand vous servez, il manque un peu ou les échanges ne tardent pas. Je n’étais pas satisfait de mon jeu aujourd’hui mais d’une manière ou d’une autre j’ai réussi; c’est ce qui est le plus important. ”