Martina Hingis jouera pour TC Zug aux championnats suisses InterClub

L’ancienne n ° 1 mondiale Martina Hingis fera partie de l’équipe TC Zug lors des championnats suisses interclubs en mai et juin, selon BZ Sports. Hingis sera rejoint par Géraldine Dondit, une autre joueuse ayant de l’expérience en Fed Cup, et les autres joueuses régulières Nadine Kenzelmann et Barbara Suter-Keller.

L’équipe, qui s’est entraînée tout l’hiver une fois par semaine dans le hall du TC Allmend Zug, comprend également par deux juniors. Les quatre joueurs sont tous du même groupe d’âge et se connaissent avant et sont tous actifs dans la région métropolitaine de Zoug, la ville dans laquelle Hingis et sa famille vivent.

Hingis a remporté 5 titres en simple du Grand Chelem et 20 titres en double du Grand Chelem au cours de sa carrière. Elle a participé pour la dernière fois à l’épreuve de double lors de la finale de la WTA à Singapour en octobre 2017. Elle a donné naissance à sa fille Lia l’année dernière en février 2019 mais est restée active depuis lors avec le tennis, en tant que partenaire d’entraînement à l’école de tennis de sa mère Melanie Molitor. , où plusieurs joueurs dont Belinda Bencic s’entraînent.

Il est possible qu’elle joue certains événements Legends au Grand Chelem cette année. Les Zugers pourront disputer trois matchs à domicile, d’abord contre Nyon (2 mai) puis deux fois en Suisse centrale contre les clubs de Lucerne Allmend (9,5) et Lido (6,6), suivis de déplacements à l’extérieur conduisant à Berne à Dählhölzli (16,5) et à Sion aux Iles (13,6). Avec l’apparition de Hingis, le NLB Interclub sera plus populaire que jamais cette année dans les médias et auprès des fans.