Martina Hingis se souvient du jour où elle a atteint le numéro 1

Le look, la coiffure, le sourire. Tout appartient à 1997 mais en noir et blanc pourrait passer par un joueur de tennis des années 60. Martina Hingis Elle était un prodige avec le visage d’une fille inconsciente qui a dépassé ses rivaux, un cas de précocité extrême qui dans le tennis en général et chez les femmes en particulier était assez fréquent, même si cette Suisse née en 1980 est arrivée sur le circuit avec 14 ans et est devenu, à cette époque il y a 23 ans, à 16 ans et 6 mois, le plus jeune numéro 1 de l’histoire.

Il y a 23 ans aujourd’hui, je suis devenu le plus jeune joueur de tennis à devenir le numéro un mondial. En ces temps difficiles, il est difficile d’en profiter. Je ne peux que réfléchir au nombre de personnes qui souffrent. Nous devons rester forts. Nous sommes tous dans le même bateau. —- —- #AloneTogether pic.twitter.com/VG8QLuVjow

– Martina Hingis (@mhingis) 31 mars 2020

Quiconque est assez âgé et passionné se souviendra de la façon dont cela s’est produit. La vitesse des événements, vu les archives du journal pour exercer l’hommage et le souvenir respectifs, était impressionnante. À 15 ans, il a disputé sa première finale à Hambourg 95 contre Conchita. Un an plus tard, il jouait le Masters, atteignant la finale, pour disputer la finale du Big Four en 1997, l’année de la météorite. En ajoutant 35 victoires consécutives de janvier à mai, seule Iva Majoli en finale de Roland Garros a stoppé l’une des plus grandes perturbations connues de tous les temps.

Dans son premier tournoi, à Filderstadt, Hingis s’est débarrassé d’Anke Huber et a reçu une Porsche, sans savoir ni être assez vieux pour conduire, un parfait exemple parfait que Hingis était hors du temps et que précisément à cette vitesse, celle d’un Voiture de sport haut de gamme, il allait entamer sa carrière, laissant derrière lui Novotna, Graf, Conchita, Arantxa, Davenport, Pierce ou Capriati. Douze finales du Grand Chelem en six ans (97-02) et un effondrement subséquent, alors qu’il n’avait que 22 ans, après deux opérations et un découragement qui n’a repris qu’après les années, avec une étape renouvelée, plus de dix ans après son première retraite, dans le double circuit, verdissement de lauriers similaires (quatre majors).

Marquée sûrement pour avoir été exposée à la victoire, au succès et à la pression à un âge très prématuré, sa carrière a été marquée et tourmentée par des événements au moins discutables, avec un positif pour la cocaïne en 2007 qu’elle s’est retirée pour la deuxième fois, dont elle a nié par ne voulant pas se battre avec l’agence antidopage, désaccords avec sa mère et mentor, Melanie Monitor, qui a cessé d’assister aux tournois, et malheurs sûrement dus à l’usure d’un corps tendre, avec deux graves blessures à la cheville.

Cependant, sa mémoire est encore assez intacte et le restera. Parce que Martina Hingis, joueuse de tennis, était l’un des talents les plus purs et les plus émergents de l’histoire du sport. Premièrement, parce que son jeu était techniquement impressionnant, si propre qu’il n’avait pas besoin de mesurer plus de 1,70 m pour dominer le centre, toucher le ballon impeccablement, avec intelligence et variété, et deuxièmement, parce que son talent s’était accompagné d’une mentalité de concurrence de même valeur. Le tennis a réussi à créer et à conserver un tel recueil pour le plaisir de ses adeptes. 23 ans plus tard, Hingis est toujours en vigueur.

.