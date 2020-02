Martina Navratilova Crédits Conchita Martinez pour Muguruza Turnaround

Martina Navratilova, 18 fois championne du Grand Chelem, a déclaré que Conchita Martinez avait aidé l’Espagne Garbine Muguruza à retrouver la mentalité de sa championne sur le terrain, dans une colonne pour le site Web de la WTA. Muguruza est en finale de Melbourne où elle rencontrera l’Américaine Sofia Kenin samedi.

Martina écrit: “Muguruza a retrouvé la mentalité de son champion, ce qui l’a amenée à la finale de l’Open d’Australie contre Sofia Kenin, qui sera également la première finale du Grand Chelem de l’Espagnol depuis sa victoire à Wimbledon en 2017.

Comment a-t-elle changé son tennis? J’ai deux mots pour vous: Conchita Martínez. En dehors du Top 30 et non classée à Melbourne Park, Muguruza n’est plus qu’à un match de remporter l’Open d’Australie pour la première fois, et la principale raison en est qu’elle a retrouvé Martínez pendant la morte-saison.

Martínez, qui est elle-même une ancienne championne du Grand Chelem, a la touche magique avec Muguruza. Elle fait ressortir le champion de Muguruza. Vous vous souvenez peut-être que c’est Martínez qui a aidé Muguruza à gagner Wimbledon il y a deux ans et demi.

Sam Sumyk, qui était alors l’entraîneur régulier de Muguruza, ne s’est pas rendu à Londres pour des raisons personnelles, alors Martínez a pris le relais. Je me souviendrai toujours de la façon dont Muguruza était un joueur totalement différent cette quinzaine.

Elle était tellement détendue et tout coulait librement sur le terrain. Muguruza marchait comme un champion, agissait comme un champion et jouait comme un champion. Après cette course de Wimbledon, j’ai eu l’impression qu’elle avait souvent peur sur le terrain.

Mais maintenant, Muguruza et Martínez travaillent de nouveau ensemble et la transformation est tout à fait remarquable. “Navratilova dit que Muguruza ne ressent pas non plus de pression de Martinez, ce qui a aidé l’Espagnol.

“Plus important encore, Muguruza ne ressent aucune pression supplémentaire de la part de Martinez. Le message semble être:” Sortez et jouez. S’amuser. Montrez-leur comment vous pouvez bien jouer. “Plutôt que:” Oh mon Dieu, vous devez faire ceci et vous devez le faire. “

Je pense qu’avant il y avait peut-être trop de stratégie ainsi que de pression, et pas assez d’instinct et juste jouer et ressentir le jeu. Personne n’a prédit que la première finale du Grand Chelem de l’année serait disputée par Muguruza et Kenin, qui feront leur première apparition dans un match de cette ampleur.

Kenin ne l’a probablement pas vu non plus, du moins pas encore. Mais les deux ont réussi et bravo aux deux femmes. “Lors de la finale, Martina dit qu’elle pense que Muguruza est la favorite,” Vous devez aller avec Muguruza comme favorite pour remporter le tournoi d’ouverture de l’année.

Elle a de plus grandes armes. Elle se déplace magnifiquement, donc elle joue une très bonne défense, ce qui n’était pas une force auparavant. Elle a une offense incroyable. Elle est grande au filet. Elle a un plus gros service et de plus gros coups de fond.

Kenin se déplace un peu mieux que Muguruza mais il est difficile de trouver des ouvertures contre Muguruza. Et puis dès que Muguruza le peut, elle se lance et se met en mode attaque. Le match est sur sa raquette. C’est à elle de gagner ou de perdre, mais elle devra jouer son meilleur tennis pour soulever ce trophée car Kenin ne va pas se battre. Muguruza va devoir le gagner. ”