Martina Navratilova est certainement l’une de mes amies les plus proches en ce moment

Chris Evert dit que Martina Navratilova reste l’un de ses amis les plus proches aujourd’hui et a rappelé leur parcours de rivaux à partenaires doubles à des amis proches dans une interview avec l’Associated Press.

Chris Evert sur sa rivalité et son amitié avec Martina Navratilova

Dans l’interview, Evert a parlé de leur relation pendant leurs jours de jeu.

« Au début, je la battais; je pratiquais avec elle; nous jouions en double ensemble. Puis elle a commencé à me battre, et j’ai rompu le double, parce que j’avais l’impression de m’approcher trop près. .

Quand elle était entraînée par Nancy Lieberman et que Nancy lui apprenait à détester son adversaire, nous ne nous entendions pas alors. Ce n’est vraiment qu’à la fin de notre carrière, peut-être au cours des cinq dernières années, que nous nous sommes bien entendus.

Les Fed Cups nous ont réunis. Nous sommes devenus assez proches – aussi proches que pourraient l’être deux concurrents de haut niveau. « Pendant leur retraite, les deux sont restés connectés grâce à leur travail de commentateur sur le tennis et leur étroite amitié hors du court.

« Ma sœur est décédée en février et Martina était là toute la journée. Elle était aux funérailles. Elle était là pour l’enterrement. Elle était à la maison pour manger et est restée jusqu’à 22 heures. Elle et Pam Shriver étaient les deux seules joueuses » Là.

Martina est définitivement l’une de mes amies les plus proches en ce moment. Nous n’avons pas de concurrence. Il n’y a aucune tension dans notre relation. C’est une sorte de sentiment de libération. Je peux vraiment profiter d’elle et de sa personnalité maintenant et elle peut vraiment m’apprécier. «

La rivalité entre Chris Evert et Martina Navratilova est considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire du tennis féminin et des sports en général. Au total, de 1973 à 1988, ils ont disputé un record 80 fois, dont 60 finales de tournoi les uns contre les autres.

Navratilova a mené leur tête-à-tête 43-37 au total – et 36-24 dans toutes les finales. Navratilova menait Evert 10–5 sur l’herbe; 9–7 sur les terrains durs extérieurs; et 21–14 à l’intérieur tandis qu’Evert menait Navratilova 11–3 sur terre battue.

Les deux joueurs ont terminé avec 18 titres en simple du Grand Chelem dans leur carrière, bien que Navratilova ait également réalisé une carrière record en double. Evert a remporté 32 titres en double au cours de sa carrière, dont 3 lors des tournois du Grand Chelem, dont deux avec Martina. Navratilova a remporté 31 titres majeurs en double féminin et 177 titres en double au total dans sa carrière.