Martina Navratilova sur l’annulation de Wimbledon: Je ne sais pas quand cette situation prendra fin

À neuf reprises, la championne de Wimbledon en simple Martina Navratilova affirme que la situation des joueurs de tennis est difficile après l’annulation du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon car ils ne savent pas quand le circuit de tennis reprendra.

Navratilova dit: “Nous ne savons pas quand cette situation prendra fin. Personne ne sait quand la formation peut reprendre. Tout le monde est dans le même bateau, mais pour certains, c’est plus difficile que pour d’autres. Les jeunes manquent une chance de vraiment s’améliorer, en affrontant les joueurs les mieux classés.

C’est par exemple le cas de Coco Gauff. C’est à cet âge que les plus grands progrès sont réalisés. Les joueurs d’âge moyen sont un peu coincés. Et puis, pour les plus grands, comme Roger Federer ou Serena Williams, le temps n’est pas leur ami, ils perdent un an.

La situation est différente pour chaque personne. Je ne peux pas imaginer la situation dans laquelle je serais si je jouais encore, si j’avais la trentaine et que je me retrouvais dans cette situation. Je suis une personne qui a besoin d’objectifs, mais pour l’instant il n’y a pas vraiment d’objectif.

Nous ne savons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas si le prochain tournoi de tennis sera disputé en septembre ou l’année prochaine. Je pense que ce sera au mieux en septembre. “A partir de maintenant, tous les tournois de tennis jusqu’au 12 juillet ont été annulés sur les circuits ATP, WTA & ITF.

Navratilova est une légende du jeu – ayant remporté 18 titres en simple du Grand Chelem et est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps dans le sport. Elle a également remporté 31 titres majeurs en double féminin (un record de tous les temps) et 10 titres majeurs en double mixte, pour un total combiné de 59 titres majeurs, marquant le record de l’ère ouverte pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés par un joueur, homme ou femme. Elle reste actuellement impliquée dans le tennis en commentant le sport.