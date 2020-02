Martínez, Carballés et Ramos, huitièmes en Argentine

Les Espagnoles Pedro Martínez, Roberto Carballés et Albert Ramos Ils se sont qualifiés mardi pour les huitièmes de finale Argentine Open ATP 250 de Buenos Aires.

12/02/2020 à 09:09

CET

EFE

Martinez battre les portugais João Dominguez 7-6 et 7-5. Au prochain tour, il affrontera le Serbe Dusan Lajovic, troisième tête de série.

Carballés a dépassé l’italien Marco Cecchinato 6-4 et 7-6 (3) et seront mesurés avec le norvégien Casper Ruud

Bouquets il a gagné le match à l’Argentine Attaquant senior 4-6, 6-3 et 7-5 et seront mesurés en huitièmes contre l’Uruguayen Pablo Cuevas

Dans les autres jeux de la journée, Sousa éliminé le local Facundo Diaz 4-6, 6-2 et 6-3. Au deuxième tour, il jouera contre Kovalik, qui est parti sur la route du français Corentin Moutet avec un 6-3 et 7-6 (4). Bagnis, avec un 6-4 et 6-1, a éliminé le Serbe Andrej Martin. L’Argentin jouera en huitièmes de finale contre son compatriote Guido Pella, deuxième tête de série.

D’autre part, Fernando Verdasco Il a été contraint de quitter le tournoi en raison d’une maladie. “Je voulais vous informer personnellement que, malheureusement, je ne pourrai pas jouer mon jeu aujourd’hui à l’Open d’Argentine en raison d’une maladie. J’espère juste récupérer le plus tôt possible afin que je puisse être à 100% la semaine prochaine. Merci à tous pour votre soutien”, a-t-il déclaré dans le réseaux sociaux.

L’Open d’Argentine, qui se joue sur terre battue au Lawn Tennis Club de Buenos Aires, se terminera ce dimanche.

.