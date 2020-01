Massú à propos de sa relation avec Thiem

En ce prochain mois de février, Dominic Thiem et Nicolás Massú ils termineront leur première année en tant que binôme dans le circuit ATP. L’ancien joueur chilien, maintenant l’entraîneur de la star autrichienne, a réussi à frapper la bonne touche pour que Thiem évolue et ne rentre pas dans un grand joueur d’argile et pas grand-chose d’autre. Dans une interview pour le site Web de l’ATP, Massú explique des détails intéressants sur cette relation avec Thiem, les aspirations au Grand Chelem et la précédente de sa rencontre spectaculaire et attendue contre Rafa Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie 2020.

Pré-saison et préparation 2020. “Ce fut une très bonne pré-saison. Nous avons commencé à Miami où nous étions 21 jours et nous nous sommes concentrés principalement sur le physicien, puis deux semaines de plus à Gold Coast, où le tennis était la chose la plus importante. Dominic voulait vraiment bien faire au début de la saison et la préparation ont été très bonnes. Il est essentiel de toujours être motivé. Il a une grande capacité de travail. Il veut toujours s’améliorer et est toujours prêt à le faire et à écouter. “

Relation entre Thiem et Massú. “Bien que nous soyons de cultures différentes, nous nous entendons très bien. Tout est plus facile quand ils accompagnent les résultats, mais le plus important est de croire au travail. Je suis là pour vous aider. C’est un travail qui génère une adrénaline qui me donne J’aime ça, c’est pourquoi je suis entraîneur, j’étais un joueur différent, j’aime le tennis de la même manière.

Nous ne nous séparons pas plusieurs années. En fait, j’ai affronté de nombreux rivaux avec lesquels Dominic doit se mesurer. J’essaie de transmettre mon expérience, j’ai aussi une vision du tennis aujourd’hui. Nous avons des styles différents mais nous voulons tous les deux faire de grandes choses et parler beaucoup. Depuis que nous nous sommes rencontrés au tournoi de Buenos Aires, nous sommes coincés presque tout le temps. “

J’ai appris à gérer les espaces comme entrante. Parfois, je suis au-dessus de lui et d’autres fois plus loin. Aussi dans les soirées, parfois plus euphoriques et communicatives et parfois plus calmes. “

Thiem, un joueur au-delà de l’argile. “Quand je l’ai vu avant de l’entraîner, j’ai adoré comment il jouait. Et j’ai pensé que je pouvais bien jouer sur n’importe quelle surface. J’ai aussi commencé sur terre battue et j’ai fini par faire mes meilleurs résultats dans le ciment. Comme vous comprenez plus le tennis et avez plus d’expérience, vous pouvez mieux jouer dans n’importe quel endroit.

Ses excellents résultats sont sur le terrain, mais en détournant les yeux, vous voyez qu’il a fait de grandes choses sur des pistes rapides comme le grand match contre Nadal à l’US Open, un titre déjà en herbe, Indian Wells ou les salles ici en Australie. Gagner à Indian Wells était très important pour lui, cela lui a donné beaucoup de confiance. “

Aspirations au Grand Chelem. “Vous pouvez gagner un Grand Chelem à tout moment, maintenant ou dans quelques années. D’autres sont également dans une situation similaire. Ce qui est certain, c’est que Dominique travaille pour être aussi préparé que possible au moment où il est présenté. l’opportunité.”

Duel contre Rafa Nadal dans les salles de l’Open d’Australie. “Ce match qu’ils ont eu à l’US Open est important, mais près de deux ans se sont écoulés et plus de choses se sont produites depuis lors. Les victoires ont été partagées l’année dernière. Ce sera un défi important. Ce sera un très bon affrontement pour eux et pour les Ce sont les joueurs qui mettent le plus d’intensité, ils ont un rythme de balle très élevé, c’est pourquoi leurs jeux sont si spectaculaires. Ils sont extrêmement solides. “

