Massu analyse Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour Dominic Thiem

Depuis janvier 2019, Dominic Thiem a amélioré son record combiné de victoires-défaites contre les Big Three de 7-15 à 14-18. Une variable considérable à prendre en compte pour comprendre ce changement est l’introduction du chilien Nicolas Massu, ancien n ° mondial.

9, dans l’équipe autrichienne. Profitant de la suspension du Tour qui a gelé toutes les activités de tennis, l’ATP a interviewé Massu pour mieux comprendre à quel point son rôle est déterminant dans l’équipe de deux finalistes de l’Open de France.

“J’ai joué contre chacun d’eux trois [Roger Federer, Rafael Nadal, and Novak Djokovic] il y a de nombreuses années “, a déclaré Massu à ATPTour.” Et j’ai transmis cette expérience à Dominic. Mais le tennis évolue également, et j’ai dû continuer à les analyser.

Ce sont les joueurs que j’ai le plus étudiés dans ma vie. Parce que si vous ne le faites pas, il est difficile de les battre ». Comment l’entraîneur chilien étudie-t-il exactement les principaux adversaires de son athlète? «Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé analyser mes rivaux.

Et j’ai passé de nombreuses heures au club à regarder comment les autres joueurs jouaient, le prochain et les autres auxquels je pourrais faire face à l’avenir. J’apprendrais leurs derniers résultats, leur classement, leur poserais des questions pendant le déjeuner.

J’ai essayé de découvrir les nouveautés des meilleurs joueurs et je me suis également renseigné sur ceux qui arrivaient à peine sur le circuit. Et en tant qu’entraîneur, je suis toujours le même, j’aime être au courant de chaque détail. Maintenant, en plus, j’ai tous les avantages de la technologie. Et j’essaye d’en profiter au maximum ».