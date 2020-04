Massu: Roger Federer, Djokovic et Nadal nécessitent plus de préparation, c’est compréhensible

Finaliste du Grand Chelem à deux reprises, Dominic Thiem a battu son record combiné de victoires-défaites contre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic du 7-15 au 14-18 depuis janvier 2019. Le jeune Autrichien est considéré par beaucoup comme un rock- Joueur solide, l’un des principaux candidats au sommet du classement ATP une fois la domination des Big Three terminée.

Étant donné qu’il est sur la bonne voie depuis des mois déjà, cela ne devrait pas être une surprise. L’un des principaux piliers sur lesquels reposent les réalisations de Thiem et son avenir prometteur est son entraîneur Nicolas Massu, ancien n ° mondial.

9 qui fait partie de l’équipe autrichienne depuis début 2019. Profitant de la suspension du Tour qui a gelé toutes les activités de tennis, l’ATP a interviewé Massu pour mieux comprendre à quel point son rôle dans l’entraînement de Thiem est déterminant.

Le Chilien a expliqué qu’il analyse les adversaires de son joueur aussi durablement qu’il le peut – en regardant des vidéos de matchs entiers et des statistiques parmi d’autres sources -, mais qu’il fait un effort supplémentaire pour se préparer à un match contre l’un des trois grands joueurs.

“Il est compréhensible que les trois d’entre eux, [Roger] Federer, [Novak] Djokovic et [Rafael] Nadal, a besoin de plus de préparation », a déclaré Massu. “Donc j’aime revoir les vidéos de ce qui était utile dans les jeux précédents, comment Dominic [Thiem] l’a fait, ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné.

J’aime apprendre des triomphes et bien sûr des défaites, qui vous font mal mais vous rendent plus fort et vous aident à vous améliorer à l’avenir. ”