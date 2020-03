‘Match avec Novak Djokovic a changé ma situation “- Juan Martin Del Potro

L’ancien numéro 3 mondial Juan Martin Del Potro a subi des blessures presque chaque année. Malgré de nombreux revers, Del Potro a réussi à surmonter toutes les blessures et à revenir au sommet du tennis masculin. Cependant, les stars ont finalement commencé à s’aligner pour lui lors de son retour d’une blessure menaçant sa carrière en 2016. Quel a été le moment le plus marquant pour Del Potro? Il révèle.

La Tour de Tandil était hors du circuit ATP pour de longs tronçons entre 2013 et 2016 en raison de blessures au poignet. De retour de diverses blessures au poignet en 2016, Del Potro s’est souvent appuyé sur un revers d’une seule main. Néanmoins, le champion de l’US Open 2009 s’est «réarrangé» tout en représentant son pays aux Jeux olympiques de Rio 2016.

«J’ai eu un avant et un après aux JO de Rio»: Juan Martin Del Potro

Del Potro avait du mal à trouver sa gamme sur le revers lors du retour de blessure. Cependant, il a achevé le bouleversement des Jeux olympiques de Rio 2016, battant la tête de série Novak Djokovic au premier tour.

Prenant de l’ampleur après sa victoire contre le Serbe, Del Potro a commencé à conduire le ballon avec la puissance des deux ailes. Par la suite, il a remporté la médaille d’argent lors du prestigieux événement.

“Quand je suis retourné jouer en 2016, je suis retourné et j’ai joué au slice, je ne pouvais pas jouer avec les deux mains. Ce n’était pas mon jeu, je ne me sentais pas bien », a révélé Del Potro lors de sa conversation avec le joueur argentin de basket-ball Manu Ginobili sur un compte Instagram.

«J’ai eu un avant et un après aux Jeux olympiques de Rio. Le match avec Djokovic a changé ma situation pour le mieux. J’ai pu reprendre ma carrière et me réorganiser comme je le pouvais », a ajouté le joueur de 31 ans.

Del Potro a également révélé qu’il était très frustrant de ne pas pouvoir jouer comme il a joué pendant toute sa carrière. Il n’a pas pu mettre Djokovic sur le pied arrière comme il l’a toujours fait. Cependant, il a joué l’un des meilleurs matchs de sa carrière pour vaincre le Serbe.

L’Argentin est écarté de la tournée depuis qu’il s’est fracturé la rotule droite pour la deuxième fois aux Championnats Fever-Tree 2019. On espérait que Del Potro serait prêt avant le début de la saison 2020.

Cependant, son retour a été reporté indéfiniment avant de subir une autre opération du genou droit il y a quelques semaines. Il poursuit sa réhabilitation en Argentine à la lumière de l’épidémie mondiale de COVID-19.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion