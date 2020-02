“Match for Africa 6 a été un moment unique de ma vie!”

Match pour l’Afrique 6 a été l’un des événements les plus attendus du début de 2020, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah comme protagonistes. Les billets pour l’événement ont été vendus dans les dix minutes qui ont précédé l’événement et le défi entre Federer et Nadal a marqué un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, avec la participation de 51 954 personnes.

La Fondation Roger Federer a levé 3,5 millions de dollars pour les projets de soutien à l’éducation des enfants africains. Une belle réalisation, pour Federer, Nadal, Gates, Noah, pour la foule du Cape Town Stadium et pour tous les enfants présents.

“C’est vrai. Il y avait aussi un record du monde. Je l’oublie presque avec tout ce qui se passe, tant d’émotions, tellement de sentiments incroyables pour moi. Pour avoir 51 954 personnes présentes à un match de tennis, je n’aurais jamais pensé que je le ferais faire partie de quelque chose comme ça, pour être honnête.

Ce n’est pas quelque chose dont vous rêvez, et ces choses se produisent tout d’un coup “, a déclaré Federer lors de la conférence de presse. Bill Gates et Trevor Noah, qui ont respectivement joué en double avec Federer et Nadal, ont été les autres grands protagonistes de la soirée, qui , sortant de leur zone de confort, ont montré une grande sensibilité et une grande humanité.

“Je suis tellement fier d’avoir mes racines ici en Afrique du Sud. Je sais que c’est très spécial à tant de niveaux. C’était un rêve devenu réalité. Je ne savais pas exactement comment cela allait se passer et comment ça se passerait. Et d’avoir ma maman là-bas, Siya là-bas et tous ceux qui étaient sur le terrain pour les doubles, je les remercie évidemment un million de fois.

Je ne cesserai jamais de les remercier. Alors, ja, ça a été un moment unique dans ma vie, c’est sûr ». Dit le maestro suisse. Rafael Nadal a également évoqué l’importance et la beauté de l’événement: “ce n’est qu’un de ces jours que vous n’oublierez pas”.

dit l’Espagnol. Une journée inoubliable pour le sport, le tennis, pour Roger Federer et Rafael Nadal et pour tous ceux qui ont rendu possible Match for Africa 6. Vidéo: Ashfak Mohamed