Match for Africa 6 meilleurs moments drôles!

Match pour l’Afrique 6 était un grand spectacle, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah, mais aussi la foule du Cape Town Stadium et les enfants de la session Learning Through Play. Une journée inoubliable pour toutes les personnes présentes et pour tous ceux qui l’ont suivi en direct.

Un événement qui marque un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, mais aussi une exposition capable de divertir et de passionner tout le monde. Voici les moments les plus amusants et inoubliables de Match for Africa 6!