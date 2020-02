Matchs de tennis avec des records de fréquentation

Le tennis est l’un des sports les plus populaires au monde. Selon divers rapports, il représente le 4ème sport le plus populaire avec environ un milliard de fans à travers le monde. Les présences au tennis sont généralement très bonnes, en particulier sur les circuits ATP et WTA.

Les stades de tennis sont comparativement plus petits que les stades de football ou de cricket. Par exemple, le stade Arthur Ashe est l’une des plus grandes arènes de tennis avec une capacité de 23 771. Comparez cela au Camp Nou, le stade du Barcelona Football Club, qui a une capacité de 99 354 ou au Melbourne Cricket Ground, qui a une capacité de 100 024.

Dossiers de présence au tennis

Il est évident que les stades des épreuves de tennis établies sont beaucoup plus petits. Mais il y a de nombreux cas où la fréquentation d’un match de tennis a considérablement augmenté. Les stades d’autres sports, généralement le football, sont souvent utilisés pour de tels événements avec un peu de construction temporaire.

Dans cet esprit, regardons les 5 matchs de tennis les plus fréquentés de tous les temps.

Coupe Davis 2017, France vs Belgique

Stade Pierre-Mauroy, 2017

Le choc final de la Coupe Davis entre la France et la Belgique a eu lieu au Stade Pierre-Mauroy à Lille, en France. Toujours une affaire tumultueuse, l’événement de la Coupe Davis a réuni 27 448 fans. La France a remporté le choc pour décrocher son 10e titre de Coupe Davis. Cependant, c’est le seul match officiel qui figure dans la liste.

1973 Bataille des sexes, Billie Jean-King contre Bobby Riggs

La «Bataille des sexes» reste à ce jour l’un des plus grands spectacles du sport. L’Astrodome de Houston a accueilli le match très attendu, avec 30 492 fans et spectateurs présents.

Le match a également attiré une stupéfiante 90 millions de téléspectateurs dans le monde. King a remporté le match dans les sets 6-4, 6-3, 6-3. Le record de fréquentation a résisté à l’épreuve du temps pendant 37 ans!

Bataille de Belgique 2010, Kim Clijsters contre Serena Williams

Kim Clijsters et Justine Henin étaient les acteurs originaux de l’événement d’exposition. Cependant, en raison de blessures, Henin s’est retirée et Serena Williams est intervenue à sa place. 35 681 fans ont assisté au match à Bruxelles, en Belgique.

Clijsters a remporté le choc 6-3, 6-2 au stade Roi Baudouin.

2019 The Greatest Match, Roger Federer contre Alexander Zverev

Un autre match d’exhibition a eu lieu à Mexico, au Mexique. 42 517 spectateurs ont assisté à l’affrontement entre le vétéran et le jeune fusil. Une arène de taureaux, la Plaza de Toros, a été transformée en terrain de tennis pour l’occasion spéciale.

Roger Federer a battu Alexander Zverev 3-6, 6-4, 6-2.

Match 2020 en Afrique, Roger Federer contre Rafael Nadal

Roger Federer et Rafael Nadal ont joué un événement d’exposition en Afrique du Sud pour le match il y a quelques jours. Le Match en Afrique a permis de recueillir 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. Un énorme 51 954 fans ont assisté au spectacle.

Roger a remporté le match d’exhibition, battant Nadal 6-4, 3-6, 6-3 au stade du Cap. De plus, Federer a également remporté le match de double avec son partenaire Bill Gates en battant Nadal et Trevor Noah 6-3.