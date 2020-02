Matchs de tennis avec une fréquentation record

Le tennis est classé comme le quatrième sport le plus populaire au monde. On estime qu’il compte environ un milliard de fans à travers le monde. Les tournées ATP et WTA ont attiré une excellente participation. Les fans ont également trouvé que les casinos en ligne comme Betway fournissent une avenue pour mettre leurs meilleurs joueurs au défi.

Comparés aux stades de football et de cricket, les stades de tennis sont plus petits. Par exemple, le stade Arthur Ashe, l’un des plus grands stades de tennis, a une capacité de 23 771 personnes. Si vous comparez cela au Camp Nou, l’arène du Barcelona Football Club, qui est un stade de 99 354 places, il est nettement plus petit.

Records de participation au tennis

Les stades ont reconnu que les épreuves de tennis sont plus petites. Cependant, dans certains cas, la fréquentation des matchs de tennis a considérablement augmenté. Dans de tels cas, des stades d’autres sports ont dû être utilisés, mais avec quelques modifications. Dans cette optique, examinons cinq événements de tennis avec une fréquentation record de tous les temps.

France vs Belgique, Coupe Davis 2017

C’était la finale de la Coupe Davis qui s’est déroulée au Stade Pierre-Mauroy, à Lille, en France. La finale de la coupe a été un affrontement entre la France et la Belgique. La participation était de 27 448 fans. La France a remporté le concours pour lever son dixième titre de Coupe Davis. Dans la liste des matchs de tennis les plus fréquentés, c’est le seul match officiel.

Billie Jean-King contre Bobby Riggs, 1973 Bataille des sexes

La «bataille des sexes» continue d’être l’une des expositions les plus importantes du sport à ce jour. L’Astrodome de Houston a accueilli le match très attendu. La participation était un record de 30 492 fans. Comme si cela ne suffisait pas, le match a attiré 90 millions de téléspectateurs inimaginables à travers le monde. King a remporté les honneurs de la victoire dans les sets 6-4, 6-3, 6-3. La fréquentation record a résisté à l’épreuve du temps pendant 37 ans.

Kim Clijsters contre Serene Williams, bataille de Belgique en 2010

Justine Henin, l’une des joueuses originales de ce match, s’est retirée en raison de blessures. Serene Williams est intervenue pour elle. Le match d’exhibition a été joué au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, en Belgique, devant 35 681 supporters. Clijsters a remporté le duel 6-3, 6-2.

Roger Federer contre Alexander Zverev, 2019 The Greatest Match

Dans ce match, une arène de taureaux à Mexico, au Mexique, sur la Plaza de Toros, a été transformée en terrain de tennis pour cet événement spécial. 42 517 spectateurs ont assisté à l’affrontement entre le vétéran et le jeune fusil. Roger Federer a déjoué Alexander Zverev 3-6, 6-4, 6-2. Cela aurait présenté aux joueurs un défi plus simple pour placer leurs paris sur Betway ou tout autre casino en ligne. Federer était le vainqueur le plus probable avant même le début du match.

Roger Federer contre Rafael Nadal, match 2020 en Afrique

Cela peut être surnommé le choc des titans. Federer et Nadal ont joué un événement d’exposition en Afrique du Sud pour le match. Le match a permis de récolter 3,5 millions USD pour la Fondation Roger Federer. Un record de 52 954 spectateurs a assisté au match.

Federer a remporté le choc 6-4, 3-6, 6-3.