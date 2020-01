Mats Wilander craint que l’épisode 50 de Novak Djokovic contre Roger Federer ne soit une rafale humide

Ils ont concocté des classiques au fil des ans, mais Mats Wilander avertit qu’il est peu probable que le dernier versement Novak Djokovic-Roger Federer soit à la hauteur de la facturation.

La dernière fois que Djokovic et Federer se sont rencontrés en Grand Chelem, ils ont produit l’un des meilleurs matchs de tous les temps lors de la finale de Wimbledon 2019 alors que le Serbe a remporté un titanesque cinq sets en près de cinq heures.

Ils se retrouveront jeudi, cette fois en demi-finale de l’Open d’Australie, avec Djokovic réserve son billet avec une victoire de trois sets sur Milos Raonic tout en Federer a eu plus de temps d’essai sur le terrain alors qu’il a sauvé sept balles de match pour battre Tennys Sandgren.

Commentaire: «Miracle of Melbourne» a cimenté la grandeur de Roger Federer – et il est peu probable qu’il soit jamais dépassé

Federer a également lutté contre une blessure à l’aine contre Sandgren avec son mouvement visiblement restreint au milieu du match, mais à la fin de la rencontre, il avait commencé à bouger un peu plus librement.

Wilander, sept fois vainqueur du Grand Chelem, prévient que le mouvement de Federer devrait être une grande préoccupation pour les Suisses avant le choc de Djokovic.

“Je suis sûr que nous allons l’entendre dire à un moment donné, donc je pense que ce n’est pas un problème. Mais il doit mieux bouger, il doit être plus alerte et plus rapide sur le terrain pour avoir une chance contre Novak Djokovic », a déclaré le Suédois à Eurosport.

«Évidemment, la confiance est élevée en termes de victoire, mais en termes de frapper le ballon un peu fragile parfois.

«Nous sommes tous excités à cause de ce qui s’est passé l’année dernière lors de la finale de Wimbledon, puis Roger a gagné à Londres. Ensuite, vous regardez ce qui s’est passé dans ce tournoi et nous craignons peut-être le pire car on pourrait gagner facilement.

“Novak a gagné facilement, Roger ne joue évidemment pas aussi bien mais gagne, et maintenant il pourrait être blessé.”

Djokovic n’a perdu qu’un seul set jusqu’à présent dans le tournoi, lors de sa victoire au premier tour contre Jan-Lennard Struff, tandis que Federer a joué deux sets à cinq et un set à quatre.

L’ancien numéro 1 mondial Wilander dit que nous devrions toujours voir une bonne «bataille» entre les deux, mais il est peu probable que ce soit un classique.

“Ce n’est pas que je me soucie de qui gagne, je veux juste voir un grand match entre deux des plus grands joueurs de tous les temps quand tout est dit et fait”, a-t-il déclaré.

«Je crains que cela ne se produise pas maintenant. Ce sera toujours une bataille parce que Federer essaiera quelque chose de différent selon ce qu’il ressent.

«C’est incroyable que Novak puisse passer sans être menacé, alors que Roger ne joue pas bien mais se bat si fort pour passer et ils se retrouvent tous les deux en demi-finale.

«Si vous m’aviez dit que c’était le scénario avant le début du tournoi, j’aurais bien dit que c’est arrivé dans le passé, mais ça ne va sûrement pas se reproduire? “Mais nous y revoilà!”

