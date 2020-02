Mats Wilander est déçu de l’attitude de Dan Evans

Mats Wilander a été déçu par l’attitude de Dan Evans lors de sa défaite à l’Open d’Australie par Yoshihito Nishioka, mais pense que le numéro un britannique est bon pour le sport. Le septuple champion du Grand Chelem a comparé Evans à Kyrgios, affirmant que ces joueurs rendaient le tennis plus accessible.

«Pour moi, Dan Evans est un exemple de quelqu’un qui remet un peu l’horloge en arrière et dit à tout le monde:« Écoutez, le tennis n’est pas un sport bizarre où vous devez avoir des parents riches, qui sont assis dans la boîte de vos joueurs pour chaque single semaine de l’année entière, et vous devez parler à la boîte de vos entraîneurs entre chaque tir », a commenté Wilander.

«C’est un être humain normal qui lutte à travers certaines choses de la vie. Il gagne des matchs. Puis il dit qu’il n’était pas partant. Va-t-il gagner des majors avec cette attitude? Non. Rendra-t-il le tennis plus accessible dans l’esprit des gens dans leurs maisons normales? Oui”.

«Nous avons besoin de lui. Pour que le monde tourne autour du tennis. Nous avons également besoin de Nick Kyrgios. Dieu merci, nous les avons. Mais oui, j’ai été déçu ». Evans a récemment déclaré qu’il pourrait vouloir sauter les Jeux olympiques cette année et jouer la saison sur terrain dur pour gagner plus de points au classement.

Willander a commenté: «Très étrange. Cela me dit encore une fois, cependant, que lorsque Dan Evans de Birmingham choisit de ne pas jouer aux Jeux olympiques, devons-nous examiner ce que les Jeux olympiques signifient pour le tennis? Devrait-il s’agir d’un tirage de 128 sur deux semaines? Je ne sais pas.

Qu’est-ce que ça devrait être? Si cela ne signifie pas plus pour un être humain normal comme Dan Evans, qui pourrait changer sa vie et sa carrière en remportant non pas une médaille d’or mais une médaille de bronze pour la Grande-Bretagne, s’il ne veut pas saisir cette chance, je dirais quelque chose ne va pas avec les Jeux olympiques dans ce que ça vaut au tennis ».

Il a ajouté: «Je pense que les joueurs font un travail formidable, et cela signifie beaucoup pour les meilleurs joueurs parce que c’est ce qui leur manque. Mais, pour les autres joueurs, ne pas penser que gagner une médaille de bronze vaut plus que d’être parmi les 20 premiers à cause de points que vous ne méritiez pas de gagner parce que personne ne participe, il semble qu’ils doivent réorganiser la compétition. Cela doit valoir plus dans l’esprit des joueurs ».