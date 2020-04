Mats Wilander: “La grande victime était Novak Djokovic”

L’ancien joueur de tennis suédois et commentateur actuel d’Eurosport, Mats Wilander, Il a accordé une interview au journal français L’Equipe, où il a analysé toutes les dernières nouvelles du tennis et reconnu qui sont les plus touchés et le maximum d’avantages de cette pause tennis en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.

Wilander pense que Novak Djokovic a été la principale victime de cette pause tennis: «C’est dommage tout ce qui se passe dans le monde et aussi dans le tennis. Pour être honnête, le grand perdant de cette pause a été Novak Djokovic. Le Serbe n’avait pas perdu un match cette saison et seul le coronavirus a pu freiner son élan. Je pense que d’autres joueurs éventuellement blessés ont également été les joueurs de tennis les plus remarquables de la prochaine génération, car ils étaient confrontés à une excellente occasion de se rapprocher des trois grands et de pouvoir les combattre dans certains tournois du Grand Chelem.

J’étais confiant que les jeunes promesses allaient avoir une belle année: «Je pensais que 2020 allait être l’année des jeunes. Ils ont beaucoup progressé à l’entraînement et des joueurs de tennis comme Shapovalov, Tsitsipas ou Aliassime vont croître en jouant le plus de matchs possible. Quand tu es jeune, l’entraînement ne t’intéresse pas beaucoup. Tout ce que vous voulez, c’est passer près de quatre heures sur un court de tennis et vous battre pour des victoires contre de meilleurs joueurs de tennis que vous. “

Peu de joueurs de tennis bénéficient de cette pause: “Je pense que les seuls joueurs qui peuvent retirer des choses positives de cette situation sont ceux qui se sont blessés après l’Open d’Australie. Lorsque tout cela redeviendra normal, tout le monde recommencera à zéro, mais pour l’instant il est impossible de savoir quand ce sera le cas. Beaucoup de garçons se préparent physiquement à la maison pour ne pas perdre leur forme physique, mais ils savent qu’il leur est très difficile de rejouer cette saison. La chose la plus compliquée dans ce type de situation est de rester motivé ».

Cette pandémie de coronavirus enlève du temps au tennis à des légendes comme Roger Federer ou Serena Williams: «Beaucoup penseront que les jeunes ont été les plus touchés car ils perdent l’opportunité de jouer contre les meilleurs joueurs du circuit, mais j’ai une autre théorie. Les fans sont également les perdants. Cette pandémie nous a fait manquer l’occasion de voir Federer et Serena sur la piste, car pour eux le temps n’est pas leur ami, sachant qu’ils sont presque en fin de carrière ».

