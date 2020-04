Matteo Berrettini décrit ce que ça fait de jouer contre Big3

À le mal temp bonne tête. Matteo Berrettini offre une réflexion très variée et intéressante tandis que le confinement par le coronavirus se prolonge, abordant deux des sujets qui suscitent le plus d’intérêt en ce moment. L’un d’eux est conjoncturel et fait référence aux options qui existent encore pour reprendre la saison dans quelques mois. L’autre est cet éternel débat sans réponse dans lequel chaque fan a une opinion formée et personne ne manque d’arguments pour l’avoir prise, comme déterminer qui est le meilleur des Big3. Quelqu’un qui a déjà joué contre les trois parle d’une manière vraiment particulière et intéressante à analyser.

“Je gère bien l’accouchement, dans les limites de ce qui me convient. Profitant de passer du temps avec ma fille (Alja Tomljanovic, également joueur de tennis). Habituellement, nous participons aux mêmes tournois, mais lorsque cela se produit, la priorité pour les deux est le tennis, donc c’est agréable de pouvoir partager du temps sans se précipiter “, a déclaré l’italien, qui est en Floride avec le passeport australien croate qui y réside depuis. 13 ans, quand il est entré à la Chris Evert Academy, située à Boca Raton. “Le monde traverse une période très difficile et j’ai très peur que la saison ne soit totalement annulée. Je reste en forme et continue de m’entraîner tous les jours pour ce qui peut arriver “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par Ubittenis.

Le classement étant gelé au 16 mars, Matteo occupe la huitième place du classement Classification ATP, une position privilégiée qui a été durement gagnée l’année dernière, même s’il admet lui-même être surpris par sa performance. “Un tournant dans mon esprit a été de voir Fabio remporter le tournoi de Monte-Carlo. Il m’a donné une motivation supplémentaire et m’a fait croire en mes chances de réaliser quelque chose de grand. J’ai gagné à Budapest et Stuttgart et j’ai terminé à Munich. J’ai été très bien surpris performances sur gazon, sauf le match avec Roger, où il avait les nerfs à la surface. La vérité est qu’il ne s’attendait pas à avoir une promotion si rapide, atteindre les demi-finales en New York c’était quelque chose qui n’était pas dans mes prévisions “, a-t-il déclaré avant de Big3.

“Roger Federer c’est le tennis. Il n’y en a plus. Il peut faire tout ce qu’il veut sur la piste, il rend tout facile, il a ce sport dans le sang. Il est ma grande idole et je pourrais passer deux années consécutives à parler de lui “, explique l’italien avant de se référer à Raphael Nadal. “Son intensité est incroyable, je n’ai jamais rien vu de tel. Avec lui, peu importe le score, il donne le sentiment que même si vous gagnez 5-0, il vous dépassera”, a-t-il déclaré, sauvant le diagnostic de Novak Djokovic. “C’est une vraie machine, pour moi le rival le plus difficile que vous puissiez affronter. Son repos est incroyable, le magnifique revers est qu’il ne vous laisse pas jouer. A Londres, je me souviens avoir mis 70% de mes premiers services dans le deuxième set et J’ai perdu 6-1 “, se souvient Matteo Berrettini très honnête dans ses affirmations.

.