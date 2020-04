Matteo Berrettini détaille la façon dont sa routine de confinement est

Matteo Berrettini passe le confinement dans Floridese calmer Ses photos sur différents réseaux sociaux nous font voir que l’Italien est une personne optimiste, essayant de donner des messages positifs et même de plaisanter avec son partenaire actuel, le joueur de tennis. Ajla Tomljanovic. Ils passent tous les deux en quarantaine ensemble, ce qui rend une situation sans précédent plus supportable et pour laquelle les deux n’étaient pas préparés.

Dans certaines déclarations recueillies par UbiTennis, Berrettini s’est ouvert sur les différents problèmes entourant le tennis actuel. Bien sûr, l’Italien est dans une situation privilégiée, car selon son récit, il est capable de monter sur le terrain et de travailler avec la raquette: “J’ai plus de chance que les autres, car ici à Boca Raton (Floride, où habite Tomljanovic ) Je peux m’entraîner. Dans le jardin, nous avons des haltères et des poids, nous avons construit une salle de gym artisanale. Si nous voulons jouer, nous allons dans une maison privée où personne ne vit actuellement. Le danger est de répéter la même chose chaque jour. ”

Vivre ensemble n’est pas un problème pour Matteo. L’Italien s’habitue à la vie de couple mais maintient une bonne attitude: “La coexistence est très difficile (plaisante-t-il). Normalement, dans les tournois, nous ne nous rencontrons qu’à l’heure du déjeuner. Maintenant, nous sommes 24 heures ensemble, donc parfois nous avons besoin de notre propre espace. Parfois, il y a des combats, mais ils servent à mieux se connaître. Je crois fermement aux relations où nous pouvons parler et tout partager, il est difficile de ne jamais être en désaccord. Freud l’a dit aussi, n’est-ce pas? S’il y a deux personnes qui pensent toujours de la même manière, cela signifie que l’une pense pour l’autre. “L’Italien a également avoué quelles sont les différentes routines qui suivent:” Nous avons des rythmes différents, mais la direction et l’organisation de la maison sont super parce que nous sommes tous les deux en désordre (rires). Comme un bon italien Je vais m’occuper de la cuisine. J’ai du bon fromage, des pâtes et heureusement un de mes sponsors me fournit plus de pâtes ici. Bien sûr, pour mon anniversaire, Ajla m’a préparé un repas croate typique, des cevapcici, des saucisses pas trop grasses, du pain et des épices. “De plus, Berretini a avoué un des détails qu’il aimait le plus chez son partenaire:” Il lui a dit à Chris Evert que je suis honnête, fidèle et drôle. Pour ma part, je pense qu’elle est drôle et très compétitive, mais de manière positive. Et je pense qu’il sait transmettre l’amour. “

Mais non seulement de la vie de confinement et des couples était l’honnête italien. Matteo a également donné son avis sur les prochains défis du circuit, à commencer par l’un des plus importants: la possibilité de jouer derrière des portes closes. “Le tennis est dans une situation compliquée car il vous oblige à voyager. De plus, vous ne pouvez pas décréter que des joueurs d’un pays spécifique peuvent voyager et d’autres qui viennent d’un autre pays ne le font pas. Il faut que toute cette situation se stabilise avant de penser à quand ou comment on peut jouer à nouveau. De mon point de vue, je pense qu’il est important pour les joueurs de tennis d’avoir une référence pour ceux qui jouent. Une passion à cultiver, dans le respect des règles, en ces temps difficiles. La beauté du tennis réside dans la proximité du public, dans le stade et à la télévision; si une seule de ces deux parties est remplie, il faut être patient “.

D’autre part, Berrettini a également donné son avis sur la possibilité circuits régionaux qui commencent à être considérés comme des alternatives: “Jouer à l’Open des États-Unis ou à Roland-Garros serait formidable, mais je ne sais pas si cela aurait du sens de sauver un ou deux tournois le reste de l’année, vraiment. Il me semble préférable d’organiser ces circuits régionaux et de recommencer la saison prochaine. ” Bien sûr, si Matteo pouvait sauver le tournoi de Rome, il le ferait, même si cela impliquait son différend dans un domaine différent: “Plus on peut jouer, mieux c’est. Jouer à Milan ou Turin ne serait pas la fin du monde, et ce serait même positif pour l’économie“

