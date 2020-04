Matteo Berrettini parle d’isolement aux USA et au Rome Masters

Le joueur italien de premier plan Matteo Berrettini n’a pas pu rentrer chez lui à Monte-Carlo après avoir volé aux États-Unis avant le premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells, restant aux États-Unis avec sa petite amie Ajla Tomljanovic.

Comme tous les autres joueurs, Matteo fait de son mieux pour garder la forme physique au niveau souhaité, en attendant les nouvelles du possible redémarrage de la saison qui ne surviendront pas de sitôt à cause d’un coronavirus. Dans une interview avec le Sky Sport, Matteo a admis que ces derniers jours ont été plus fastidieux et isolés que d’habitude, ce qui se produit généralement lorsque les joueurs sont blessés.

Au lieu de penser au classement et comment rester dans le top 10 une fois les concurrents de retour sur le terrain, Matteo a bien plus peur du virus et des conséquences qu’il entraîne, faisant plus de 42 000 morts et stoppant le monde entier pendant plus d’un mois maintenant.

Matteo a dit qu’il était triste après avoir entendu les nouvelles sur les Masters de Rome, partageant les mêmes pensées sur Wimbledon qui seront très probablement mises à l’écart également. L’Italien a exhorté tout le monde à rester patient et à attendre d’autres nouvelles positives dans les semaines à venir.

“Les jours sont plus ennuyeux et isolés que d’habitude; cela arrive souvent lorsque nous sommes blessés”, a déclaré Berrettini. “Nous devons penser à la santé et essayer d’arrêter ce virus; aussi, pour recalibrer les craintes que nous avons chaque jour.

J’ai bien plus peur du virus que de rester dans le top 8. Il est étrange et fou de penser qu’ils peuvent annuler Wimbledon, mais cela ne semble pas si important après avoir appris tout ce qui s’est passé dans le monde, avec des gens qui ont perdu des vies et des emplois.

Cela m’a rendu plus désolé quand ils ont annulé Rome, c’était un coup dur pour le cœur. Nous devons être patients et voir ce qui va se passer. ”