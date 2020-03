Matteo Berrettini partage des conseils pour réduire les risques contre le virus

Tennis – Le joueur de tennis italien Matteo Berrettini a envoyé un message à ses partisans en ligne, les exhortant à suivre les directives d’être à la maison pour respecter les normes de distanciation sociale prescrites par les autorités. Dans une publication sur Instagram, Berrettini dit: “Salut les gens, je vous écris comment je fais avec des amis …

J’essaie de comprendre ce qui se passe, je pense, je réfléchis et très souvent je suis bloqué.

Autant j’essaie d’arriver à une réponse convaincante, il me semble qu’il n’y a qu’une chose à faire, écouter les experts et donc respecter les distances physiques, mais en même temps rester unis à nos âmes.

Nous devrons être disciplinés, résistants et en même temps sensibles.

Il faudra de la discipline pour respecter les règles, de la résilience pour ne pas abandonner à tout moment et de la sensibilité pour comprendre qu’il s’agit d’une situation à ne pas sous-estimer. Nous pourrons donc combattre et vaincre ce virus.

Nous essayons de nous entraider comme nous le ferions avec notre famille, respectons les règles et utilisons ce moment pour nous reposer et planifier ce que sera notre avenir après tout cela.

Je sais que ce sera difficile, mais essayons de tirer le meilleur parti de cette situation, je sais que chacun de vous a le potentiel pour le faire.

C’est le moment idéal pour démontrer de quoi nous sommes faits, nous utilisons notre intelligence et le temps disponible pour sortir plus fort qu’avant.

Mes pensées vont aux personnes qui se battent en première ligne dans les hôpitaux et à toutes les familles touchées par cette situation.

Maintenant c’est moi qui t’encourage!

Tapis!!

Ei gente, Vi scrivo come si fa con gli amici …. sto cercando di capire cosa stia succendo, penso, rifletto e molto spesso mi incastro.

Per quanto io mi sforzi di arrivare ad una risposta convaincente, mi sembra che ci sia solo una cosa da fare, ascoltare gli esperti e quindi rispettare le distanze fisiche, ma allo stesso tempo rimanere uniti con i nostri animi.

Dovremo essere disciplinati, resilienti e allo stesso tempo sensibili. Servirà disciplina per rispettare le regole, resilienza per non mollare in nessuno istante e sensibilità per capire che è una situazione che non va sottovalutata.

Così riusciremo a combattere e sconfiggere questo virus. Cerchiamo di aiutarci l’un l’altro come faremmo con la nostra famiglia, rispettiamo le regole e sfruttiamo questo momento per riposarci e pianificare quello che sarà il nostro futuro dopo che tutto questo sarà finito.

So benissimo che sarà dura, ma cerchiamo di tirare fuori il meglio da questa situazione, so che ognuno di voi ha il potenziale per farlo. È il momento perfetto per dimostrare di che pasta siamo fatti, usiamo la nostra intelligenza e il tempo a disposizione per uscire più forti di prima.

Il mio pensiero va alle persone che combattono in prima linea negli ospedali e a tutte le famiglie colpite da questa situazione. Ora sono io che faccio il tifo per voi! Forza! Mat. . Photo 📸 @aratayamaoka

Un post partagé par Matteo Berrettini (@matberrettini) le 23 mars 2020 à 14h57 PDT