Matteo Berrettini raconte comment son physique s’est amélioré

Pouvez-vous perdre du poids en quarantaine? Un athlète d’élite peut-il s’améliorer physiquement sans avoir à portée de main les possibilités offertes par une méthode d’entraînement non confinée? À titre exceptionnel, il est toujours payant d’être satisfait, Matteo Berrettini peut en attester. Dans un entretien avec ATP, l’Italien raconte quel contexte a facilité sa réalisation et à partir de quel moment a-t-il vu qu’il devait s’améliorer.

Et c’est que Berrettini est obsédé par la Masters Cup 2019, dans sa première expérience, après avoir vu que son physique avait besoin d’un plus. «Nous étions tous fatigués de jouer à la fin de l’année, mais tous les joueurs avaient plus d’énergie que moi. Ils étaient meilleurs que moi physiquement. À la fin du tournoi, j’ai dit à mon équipe que je voulais améliorer cela pour l’année prochaine. Je voulais arriver dans de meilleures conditions si je me qualifiais à nouveau. Je suis toujours en contact avec mon entraîneur physique, qui est maintenant avec sa famille en Italie, et aussi avec mon entraîneur. “

“A Londres, tout le monde était mieux que moi physiquement”

Berrettini a commencé à mettre davantage l’accent sur les exercices de mouvement latéral, tout en continuant à travailler sur son endurance et sa force. Maintenant, il a aussi le temps d’expérimenter de nouvelles méthodes d’entraînement et récemment, comme d’autres joueurs, il a commencé le yoga pour la première fois. “Je me soucie de mon poids, mais ce n’est pas ma priorité en ce moment. Je n’ai pas à jouer à des jeux, donc je n’ai pas à être si strict sur mon alimentation. Mais il fait aussi très chaud ici et je travaille très dur, donc je transpire Je me suis pesé avant et après avoir pratiqué l’autre jour et j’avais perdu quatre kilos. “

Bien que l’Italien ait eu d’autres arrêts importants, aucun n’est similaire à celui-ci. «Ma blessure au genou en 2016 m’a donné sept mois pour travailler mon corps, alors je me sentais beaucoup mieux à mon retour. Cependant, cette situation est beaucoup plus difficile. Ma mentalité est d’utiliser ce temps pour s’améliorer, mais aussi pour revenir au plus vite. Maintenant, je suis prêt, mais il est compréhensible que le circuit ne le soit pas. “Matteo, qui est confiné à sa petite amie, Alja Tomljanovic, s’entraîne avec elle, une grande aide pour ne perdre aucune habitude.” Nous travaillons ensemble et c’est vraiment bien qu’elle soit avec moi. Elle me pousse à essayer plus fort. Je m’entraînais avec mon frère et il m’a beaucoup aidé, donc je suis très heureux quand je peux m’entraîner avec quelqu’un à mes côtés. “

.