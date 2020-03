Matteo Berrettini révèle un tournoi qui l’a propulsé vers l’élite

Jouant seulement deux matchs au début de 2020 en raison de blessures qui le dérangent depuis les phases finales de 2019, Matteo Berrettini passe du temps seul aux États-Unis, embrassant les préparatifs physiques et attendant des nouvelles positives sur le redémarrage de la saison .

N ° mondial 8 a parlé pour le Sky Sport depuis son domicile actuel aux États-Unis, couvrant divers sujets et révélant le tournant de la saison précédente qui a eu lieu à l’US Open. Le début de saison n’était pas si bon pour le natif de Rome, perdant neuf des 15 premiers matchs de l’ATP et jouant même un Challenger entre Indian Wells et Miami pour ajouter des points à son bilan.

Fin avril, Berrettini a apporté son meilleur tennis à Budapest, décrochant son deuxième titre ATP et atteignant une autre finale la semaine prochaine à Munich pour battre le top 35. Passant à l’herbe, Matteo a réalisé des performances spectaculaires à Stuttgart où il a dominé du début à la fin pour assurer le titre, face à deux points de rupture en cinq rencontres!

Matteo a également été demi-finaliste à Halle, perdant face à Roger Federer au quatrième tour à Wimbledon et luttant pour garder le rythme gagnant au cours des deux prochaines semaines. Tout a changé à l’US Open où il a évincé Richard Gasquet, Jordan Thompson et Alexei Popyrin en quatre sets pour se retrouver au quatrième tour, éliminant Andrey Rublev et l’emportant sur Gael Monfils après une bataille épique pour passer à la première demi-finale majeure. final.

Là, il a bien combattu dans les deux premiers sets contre Rafael Nadal avant de perdre en deux sets, remportant 720 points et se rapprochant de la place dans le top 10 où il est entré après la demi-finale de Shanghai et de Vienne.

Malgré une sortie anticipée à Paris, Matteo a frappé le ticket de la finale de l’ATP pour la première fois, obtenant une chance de jouer à l’événement ATP d’élite et marquant une victoire sur Dominic Thiem. “Les choses ont commencé à changer après la demi-finale à New York”, a déclaré Berrettini.

“L’US Open a été un grand pas en avant, ne pensant pas au top 10 mais jouant du mieux que je pouvais. Je ne sais même pas comment cela s’est passé, mais je pense que l’US Open a été le tremplin. Ce serait difficile pour moi de choisir la surface préférée, ça aurait été de l’argile si vous me l’aviez demandé il y a 12 mois mais maintenant je joue bien sur chacun d’eux.

Pour le moment, un terrain dur extérieur convient probablement mieux à mon jeu. J’étais prêt à jouer à Indian Wells mais avec le tennis en arrière-plan en ce moment, j’essaie d’améliorer ma forme physique; Je dois retrouver la forme après cette pause en début d’année. Je n’abandonne jamais, mais je dois renforcer les mouvements latéraux et élever mon jeu global. ”