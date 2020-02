Matteo Berrettini se retire de la Coupe Davis contre la Corée du Sud à Cagliari

Lors de la deuxième édition des éliminatoires de la Coupe Davis, l’Italie accueillera la Corée du Sud à Cagliari les 6 et 7 mars, devenant la favorite devant les supporters locaux et le court de terre battue. Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia et Simone Bolelli dirigeront la nation natale, avec le numéro un mondial.

8 Matteo Berrettini est toujours aux prises avec une blessure qui le dérange depuis la fin de 2019. Matteo n’a disputé que deux matchs jusqu’à présent en 2020 à l’Open d’Australie, sautant à la fois la Coupe ATP et tous les événements après Melbourne, dans l’espoir de se préparer. pour Indian Wells et Miami et pourchasser les premiers points sérieux de la saison après la défaite au deuxième tour à l’Open d’Australie.

Le natif de Rome a connu une année précédente fantastique qui l’a propulsé vers les débuts de la finale de l’ATP, faisant d’excellents progrès depuis la fin avril pour remporter le titre de joueur le plus amélioré de l’année ATP devant Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime.

En raison de cette blessure, Matteo a perdu six des sept dernières rencontres en 2019, mais c’était encore une saison décisive dont il se souviendrait pour de bon. Berrettini, 23 ans, s’est classé parmi les 10 premiers au cours de la dernière semaine d’octobre, rejoignant Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Fabio Fognini en tant que quatrième Italien de la liste exclusive, y arrivant malgré un lent début de l’année où personne ne pensait il est capable d’accomplir cette tâche.

Matteo n’a pu progresser jusqu’à la dernière semaine d’avril, perdant neuf des 15 premiers matchs de l’ATP et restant dans le top 60 grâce aux 125 points gagnés au Phoenix Challenger, y concourant entre deux défaites précoces à Indian Wells et à Miami.

Avec cinq défaites consécutives de l’ATP, Matteo est allé à Budapest et a trouvé son meilleur tennis, surmontant un déficit en finale contre Filip Krajinovic pour lever le deuxième titre de l’ATP qui ne pouvait pas arriver au meilleur moment. Une semaine plus tard, l’Italien accède à une autre finale à Munich, entre dans le top 35 et atteint les 16 derniers à domicile à Rome pour plus de succès sur terre.

Passant à l’herbe, Berrettini a participé à son premier tournoi ATP en tant que joueur du top 30 à Stuttgart et a livré un tennis solide pour renverser cinq adversaires et lever la deuxième couronne de la saison, face à deux points de rupture dans toute la semaine pour une course dominante !

Matteo était également demi-finaliste à Halle, atteignant également le quatrième tour à Wimbledon avant de ralentir un peu, revenant encore plus fort à l’US Open et utilisant un tirage favorable pour assurer la première demi-finale majeure, évincé par Rafael Nadal en séries droites.

Avec deux autres victoires notables à son actif à Shanghai, Matteo est resté dans la course vers le groupe d’élite après avoir progressé en demi-finale, rejoint le top-10 et est resté en lice pour la finale de l’ATP. Ce rêve a presque disparu à Paris après que Jo-Wilfried Tsonga l’ait abattu au deuxième tour, aux prises avec une blessure et devant attendre les résultats de ses adversaires les plus proches pour obtenir la place de Londres.

Le sort de Matteo était entre les mains de Denis Shapovalov, le Canadien battant Gael Monfils qui a eu l’occasion de s’assurer sa place à l’événement ATP premium devant l’Italien. Comme toujours, Gael a craqué sous la pression et a perdu 6-2, 6-2, propulsant Berrettini vers la finale de l’ATP pour la première fois où il a rejoint Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev en tant que troisième débutant.

A Londres, Novak Djokovic et Roger Federer se sont montrés trop forts pour Berrettini qui a clôturé l’action par une victoire sur Dominic Thiem, ajoutant 200 points à son décompte et se dirigeant vers la finale de la Coupe Davis à Madrid où Denis Shapovalov et Taylor Fritz l’ont battu en rencontres rapprochées.