Maximo Gonzalez et Fabrice Martin stupéfient les têtes de série n ° 4 pour le titre d’Adélaïde

L’Argentin Maximo Gonzalez et le Français Fabrice Martin ont étonné Ivan Dodig, quatrième tête de série, et Filip Polasek 7-6 (12) 6-3 pour soulever le titre à l’International d’Adélaïde. Après avoir totalisé cinq points de set dans le premier set – deux dans le 10e match et trois dans le tie-break – le jeu de Dodig et Polasek s’est effondré et Gonzalez et Martin en ont profité pleinement.

Après avoir converti leur propre cinquième point de set du premier set, Gonzalez et Martin ont réclamé des pauses consécutives au début du deuxième set et ont pris une confortable avance de 5-0. Cependant, Dodig et Polasek ont ​​réussi à récupérer une pause et à réduire le déficit, mais Gonzalez et Martin ne se sont pas trompés lorsqu’ils purgeaient une deuxième fois pour le match.

Gonzalez et Martin, qui jouaient ensemble pour la première fois, ont fait leurs débuts en équipe de rêve à Adélaïde car ils n’ont pas perdu un seul set en route pour remporter le titre. Ailleurs, le favori Kiwi Marcus Daniell n’a pas réussi à tout gagner à Auckland après que lui et son partenaire autrichien Philipp Oswald ont subi une défaite de 7-6 (3) 6-3 en finale contre Luke Bambridge et Ben McLachlan.

Bambridge, 24 ans et 27 ans, McLachlan a fait une pause au début du premier set, gardant son attention alors qu’ils franchissaient le tie-break pour gagner une première manche serrée. Aucun point de rupture n’a été observé dans le deuxième set jusqu’au huitième match, lorsque Bambridge et McLachlan ont mérité la seule pause du set pour décrocher leur quatrième victoire consécutive en set de la semaine et remporter le tournoi sans un set abandonné.

Bambridge et McLachlan ont affiché de bonnes performances en finale en atteignant huit as et en remportant 80% de leurs premiers points de service en route pour sceller leur premier titre d’équipe en un peu moins d’une heure et demie de jeu.