McEnroe: “J’aurais pu le faire différemment mais je ne regrette pas ce que j’ai fait”

John McEnroe et Martina Navratilova sont des protagonistes ces derniers jours. Tous deux se sont rendus sur l’une des pistes avec une bannière, affirmant que le Margaret Court Arena a reçu le nom d’Evonne Goolagong, protestant contre l’homophobie déclarée du champion des 24 plus grands. Dans une récente interview, l’Américain a dit qu’il n’était pas désolé. “Je pense que j’aurais pu faire mieux et plus efficacement. Mais en termes de regret, non, je ne suis pas désolé. Je me suis excusé parce que je n’ai pas lu les règles aussi bien que j’aurais pu le faire. Je ne savais pas qu’il y avait certains protocoles à suivre. Mais dans ce cas particulier, je pense que cela valait la peine de faire cette affirmation. J’ai adoré Evonne Goolagong quand j’étais enfant et je pense qu’elle représente pour moi tout ce qu’il faut pour appeler un stade. “

