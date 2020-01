McNally étonne par son jeu et désigne Serena comme une source d’inspiration

Catherine McNally veut suivre les traces de son amie et partenaire double Cori gauff. S’il est vrai que son éclosion se produit à un âge plus logique pour cela, 18 ans, l’Américaine transmet des sentiments de grande joueuse et son triomphe dans la Open d’Australie 2020 6-1 6-4 avant Samantha Stosur Cela se voit. Issu de la phase précédente, McNally est déjà au deuxième tour et Sloane Stephens pourrait être mesuré. Après avoir gagné, il a réfléchi à ce que cela signifiait de gagner un set pour Serena Williams à l’US Open 2019. “Elle a toujours été une source d’inspiration pour moi. Faire face à Serena et vous concurrencer vous a fait comprendre de quoi je suis capable”, a expliqué la jeune Américaine.

. @ CatyMcNally dit que jouer à Serena à l’US Open de l’an dernier “m’a montré où en est mon jeu et ce que je suis capable de faire”.

Elle a définitivement ramené ce jeu Down Under, affichant trois victoires en qualifications avant un premier match nul #AusOpen contre Stosur. # AO2020 pic.twitter.com/dfiNaFdFX8

– #AusOpen (@AustralianOpen) 20 janvier 2020

.