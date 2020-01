Medvedev analyse son futur affrontement contre Wawrinka

Daniil Medvedev Il n’a pas eu beaucoup de mal à se qualifier pour les huitièmes de finale, après avoir battu l’Australien Popyrin. Le Russe a clôturé le match en trois manches et a rencontré Stan Wawrinka au quatrième tour, qui sera l’une des rencontres les plus attrayantes à voir lundi et en général dans toutes les huitièmes de finale masculines. C’est pourquoi la comparution devant les médias a concentré leurs préoccupations pour en savoir plus sur son plan devant Stan, l’un des joueurs les plus puissants du circuit.

“Oui, c’était un bon match”, a reconnu Daniil après avoir battu Popyrin. “Je pense que je n’ai pas perdu mon service. Et peut-être que je n’avais que quelques points de rupture contre lui, ou juste deux ou trois. C’est la chose la plus importante dans les matchs du Grand Chelem, essayer de garder votre service facile et de vous faciliter la tâche.” . J’ai des choses que j’aurais peut-être pu faire mieux. En même temps, j’ai gagné assez facilement aujourd’hui. J’en suis très heureux. J’ai réussi à économiser de l’énergie pour le tour suivant. “

“Je travaille mon jeu sur le net”

Demandé votre jeu sur le net, Daniil a apprécié le travail qu’il a accompli sur cette facette. “Oui, je pensais parfois aller sur le réseau vers son revers parce qu’il coupe mais finalement je n’étais pas trop. Peut-être que j’ai même raté quelques opportunités où je pouvais aller sur le réseau. En même temps, le taux de réussite y était assez élevé Même le dernier point du jeu était sur le net, c’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup à l’entraînement, mais parfois cela ne fonctionne pas très bien dans les jeux, mais c’est quelque chose que je m’entraîne et ce que je dois faire dans certaines situations. “

Sa rencontre avec Stan une lutte constante est présumée pour maintenir l’initiative et ne pas être passive. “Eh bien, pendant le tournoi, c’est un peu difficile parce que je n’ai qu’une heure, peut-être une heure et 15 pour m’entraîner demain. Bien sûr, je vais travailler quelque chose. Stan est un grand joueur, il a un excellent service. Je vais travailler un peu changer, peut-être que je travaillerai pour être plus agressif, pour ne pas le laisser tant qu’il le dictera car c’est là que c’est le plus dangereux. Je n’aurai qu’à faire de mon mieux sur le terrain. C’est comme ça que j’ai plus de chances de gagner. “

