Medvedev: “Dans des tournois comme Rotterdam, vous pouvez jouer avec les meilleurs joueurs de tennis au premier tour”

Il est le meilleur favori du titre à Rotterdam et espère simplement obtenir une bonne poignée de points qui lui permettront d’approcher Dominic Thiem dans cette bataille pour la quatrième place des deux joueurs: “J’aime jouer ici à Rotterdam sur les pistes, le installations et le grand soutien de tout le public, qui ne cesse de me remonter le moral dans toutes mes participations ici. Dans les tournois du Grand Chelem, vous jouez contre les meilleurs joueurs de tennis des huitièmes de finale, mais dans les tournois de ce calibre, au premier tour, vous déjà vous pouvez mesurer contre un rival de haut niveau “, a-t-il déclaré Daniil Medvedev qui fera ses débuts au premier tour contre le Canadien Vasek Pospisil.

