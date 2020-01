Medvedev est déjà en huitième et il rencontre Wawrinka

Daniil Medvedev Il a rempli sa mission et est déjà dans la deuxième semaine de compétition à l’Open d’Australie après avoir battu 6-4 6-2 6-2 a Alexei Popyrin, qui a souffert de problèmes de hanche lors de la rencontre. Le Russe continue de prendre de la température à Melbourne et continue de pouvoir répéter quelque chose de grand comme lors du dernier US Open. En huitièmes de finale, il aura tout un rival Stan Wawrinka dans ce qui sera une rencontre à suivre pour tous pour la qualité des deux.

