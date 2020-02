Medvedev et Khachanov disent au revoir à Rotterdam

Journée de surprises dans le tournoi toujours compliqué et compétitif de Rotterdam, l’un des 500 meilleurs de tout le calendrier ATP. Aujourd’hui, ce fut le tour de deux des joueurs russes les plus forts, Daniil Medvedev et Karen Khachanov, et les deux ont dit au revoir aujourd’hui au tournoi néerlandais après être tombés respectivement sur Dan Evans et Vasek Pospisil. Les Britanniques ont battu Karen en trois manches (46 63 64), tandis que les Canadiennes, en grande forme, ont battu Daniil par 64 et 63.

