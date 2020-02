Medvedev et Tsitsipas à Rotterdam, Kvitova à Saint-Pétersbourg

La sixième semaine de la saison de tennis 2020 présente cinq événements aux fans, aux médias et à la foule: trois tournois ATP et deux tournois WTA. Les hommes joueront au Rotterdam Open (ATP 500 joué sur des terrains durs intérieurs), Open de New York (ATP 250 joué sur des terrains durs en salle) et au Open d’Argentine (ATP 250 joué sur terre battue).

A Rotterdam, il y aura les deux grandes déceptions de l’Open d’Australie: Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Avec eux également Karen Khachanov, Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov, Fabio Fognini, David Goffin et Gael Monfils.

Jannik Sinner a obtenu un joker. À New York, les stars seront John Isner, Nick Kyrgios, Milos Raonic et Tennys Sandgren. À Buenos Aires, il y aura Diego Schwartzman, Guido Pella, Christian Garin, Borna Coric et Fernando Verdasco.

Les femmes joueront au Trophée féminin de Saint-Pétersbourg (WTA Premier a joué sur des terrains durs intérieurs) et au Open de Thaïlande (WTA international a joué sur des terrains durs). À Saint-Pétersbourg, il y aura Petra Kvitova, Kiki Bertens, Marketa Vondrousova, Donna Vekic, Maria Sakkari, Yulia Putintseva et Kristina Mladenovic.

Belinca Bencic et Johanna Konta ont obtenu un joker. A Hua Hin, Elina Svitolina mènera le tirage au sort. Eugénie Bouchard et Petra Martic ont obtenu un joker. Cette semaine, il y aura également trois challengers ATP: le Bengaluru Open (Inde, joué sur dur), le Cleveland Challenger (USA, joué sur dur) et le Challenger La Manche (France, joué sur dur).