Medvedev, Khachanov & Rublev, 3 Russes en même temps dans le top 15 pour la 1ère fois

Alors que Novak Djokovic reste le joueur le mieux classé dans le classement ATP et que Rafael Nadal a consolidé sa position de n ° 2 mondial, tandis que Dominic Thiem avait fait une entrée remarquée dans les trois premiers en l’absence de Roger Federer en raison de blessures, les Russes avaient fait le poids un record magnifique pour détenir trois positions parmi les 15 premiers simultanément pour la première fois.

En plus de cela, après une semaine explosive où la merveille de Majorque Rafa Nadal avait décroché son 85e titre à l’Open du Mexique et Djokovic a couronné le championnat de tennis de Dubaï en battant le jeune style grec Tsitsipas alors que Thiem montait dans l’échelle pour rompre le trio. (Federer, Nadal, Djokovic) dominante dans le classement ATP sans participer à aucun tournoi, Medvedev, Rublev et Khachanov avaient accumulé un record rare de classer trois Russes parmi les 15 premiers mondiaux en même temps pour la première fois de l’histoire.

Pendant ce temps, Medvedev s’emparerait de la cinquième position, tandis que l’inébranlable Russ aurait pu se hisser encore plus loin pour se classer au quatrième rang mondial, mais une défaite en quart de finale à Marseille pour le joueur de 24 ans de 6’6 ”, beaucoup- connu pour son mouvement latéral supérieur et ses seconds services précis, que le numéro un mondial

1 Novak Djokovic, qualifié de joueur «très complet», marquerait un moment où Medvedev avait perdu le moment opportuniste pour s’emparer de la quatrième position. En dehors de cela, comme Rublev a très bien réussi pour lui-même dans le prestigieux open de Dubaï où le britannique Daniel Evans s’était battu devant lui pour atteindre la demi-finale, le Russ serait classé numéro un mondial.

14e, alors que l’ancien numéro 17, Khachanov connaîtrait un léger changement à la hausse pour se classer au 15e rang mondial.