Medvedev partage quelques réflexions sur lui-même

C’est l’un des plus connus mais ce n’est pas l’un de ceux qui sont les plus connus ou exposés aux fans, aux médias ou aux marques. Russe Daniil Medvedev Il montre son côté le plus proche des fans dans une vidéo promotionnelle de l’un de ses sponsors, où il répond aux questions posées par ses followers. Idoles, routines d’entraînement, émotions sur la piste, analyse des rivaux … un chat virtuel intéressant avec le dernier finaliste de l’US Open.

Ses idoles d’enfant. “Eh bien, je n’ai jamais eu d’idole parce que j’ai toujours voulu être moi-même, faire avancer les choses pour moi, mais quand j’étais jeune, j’ai toujours regardé comment Nikolay Davydenko ou Marat Safin ont joué et puis aussi Mikhail Youzhny, les meilleurs joueurs russes de ces années.”

“Dans le top 100, nous nous connaissons tous très bien”

Les routines d’entraînement et votre cadeau pour bouger. “Deux heures par jour pour le tennis et une heure pour le physique. Mes habitudes? 1 ou 2 séances de tennis par jour, environ deux heures et une séance physique d’une heure et demie. La vérité est que je ne sais pas pourquoi je bouge donc bien, mais il est clair que pour progresser, il faut continuer à s’efforcer physiquement et toujours améliorer la mobilité. ”

Analysez-vous vos rivaux Daniil?. “Dans le top 100, nous nous connaissons tous très bien et nous nous entraînons plusieurs fois, mais chaque match est différent et vous devez analyser, et vous concentrer également sur certains points spécifiques pour pouvoir blesser tous vos rivaux.”

Montrez des émotions sur la bonne voie, quelque chose que vous n’abandonnerez pas. “Oui, je montre mes émotions sur le terrain mais je ne le fais pas quand j’ai gagné des matchs et c’est quelque chose que j’aime donc je ne changerai probablement jamais cela.”

