Medvedev réagit à temps à Sinner

Grand match qui a ouvert le quart de l’après-midi dans le tournoi de Marseille entre Daniil Medvedev et l’italien Jannik Sinner. D’autant plus que le début du jeu promettait des choses importantes. L’Italien a commencé comme une expiration et a approuvé le Russe un formidable 6-1 qui, d’autre part, a fait réagir Daniil au point de quitter son rival en trois matchs dans les deux sets suivants. L’Italien est tombé en panne et n’a pas pu contenir la réaction du dernier finaliste de l’US Open, qui a clôturé 1-6 6-1 6-2.

