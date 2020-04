Medvedev, Tsitsipas et Zverev, Big3 du futur et leur face à face

Des rivières d’encre ont coulé sur le remplacement générationnel de Big3 cela ne finit pas par se produire et cela ressemble plus à une utopie. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic Ils se sont installés au pouvoir et plusieurs générations n’ont pas pu les renverser par le haut. Le passage du temps est inexorable et tôt ou tard, ils devront céder. Rôdant et ayant démontré à plusieurs reprises qu’ils sont prêts pour l’assaut final, il y a trois jeunes joueurs avec une relation très particulière les uns avec les autres. Et c’est que le tennis peut être présenté comme un combat générationnel, mais c’est toujours un sport individuel dans lequel la rivalité entre Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev elle a déjà montré des signes d’émotions sanglantes et prometteuses pour l’avenir.

Gardant à l’esprit que Dominic Thiem Il appartient à une autre génération et a passé des années à tenter d’assaillir les Big3 en Grand Chelem, ce qu’ils ont fait de russe, de grec et d’allemand au cours des deux dernières saisons, les a présentés comme des joueurs contemporains appelés à établir des rivalités passionnantes à long terme, détenant la responsabilité de maintenir intérêt mondial pour ce sport. Ils sont très différents les uns des autres, tous charismatiques et avec des styles vraiment différents. La froideur et la solidité de Daniil Medvedev sont entrés en collision avec le caractère méditerranéen et le sang chaud de Stefanos Tsitsipas, avec un tennis incisif, polyvalent et précieux. Pour sa part, Alexander Zverev Il rassemble un peu des deux et c’est celui qui donne le sentiment d’avoir plus de marge d’amélioration, donc si vous parvenez à faire les ajustements nécessaires dans votre jeu, votre potentiel peut être écrasant.

Compte tenu des statistiques, nous trouvons un fait curieux concernant la face à face. Daniil Medvedev domine Stefanos Tsitsipas 5-1, Alexander Zverev a un face à face favorable contre le Russe 5-1, et le même record présente le Grec dans ses affrontements contre Sascha. C’est-à-dire un triangle parfait dans lequel chacun tient tête à tête gagné avec des chiffres identiques. Tout cela a beaucoup à voir avec le style et les circonstances dans lesquels ils ont été mesurés, mais il est clair que les nuances d’égalité que ces données introduisent devraient inciter tous les fans à espérer un avenir du tennis magnifique et plein d’alternatives.

Medvedev contre Tsitsipas (5-1): Le Grec n’a pu le battre qu’à la finale Nitto ATP 2019, après avoir enchaîné cinq défaites consécutives (Miami 2018, US Open 2018, Bâle 2018, Montecarlo 2019 et Shanghai 2019).

Tsitsipas contre Zverev (5-1): L’Allemand a remporté son premier duel à Washington 2018, ne connaissant depuis que la défaite (Canada 2018, Madrid 2019, Pékin 2019, Nitto ATP Finals 2019 et ATP Cup 2020).

Zverev contre Medvedev (5-1): Le Russe a remporté la victoire lors du quatrième affrontement, produit en finale de Shanghai 2019, après avoir perdu les cinq autres duels (Saint-Pétersbourg 2016, Washington 2017, Miami 2018, Canada 2018 et Nitto ATP Finals 2019).

